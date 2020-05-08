ارتفاع أسعار الكيوي والبرتقال واستقرار أسعار الخضار بأسواق عدن

4 مايو / متابعات

في اللحظة التي ازداد الطلب على بعض أنواع الفواكه والتي ترفع من مناعة الأجسام ضد الأمراض مثل الكيوي والبرتقال ازدادت أسعارها بشكل مفاجئ، اذ وصل سعر الكيلو الكيوي الى 4000 ريال من سعره الطبيعي والذي كان ب2500، اما سعر كيلو البرتقال ابو سرة فارتفع من 1500 ال 2500 في غضون ساعات.

وقال بائعين الخضروات ، إن ارتفاع سعر الكيوي والبرتقال جاء بعد ازدياد الطلب عليه في الايام الماضية، فقد ارتفع في السوق المركزي في المنصورة صباحاً (والتي تغذي اسواق مدينة عدن كلها) سعر كيس الكيوي من 13 الفا الى 25 الف ريال.

يأتي ارتفاع اسعار بعض انواع الفواكه في عدن بينما تستقر اسعار الخضروات، فكيلو البطاطا ب300 ريال والبصل ب400 ريال بينما الطماطم استقر سعرها عند 500 ريال.