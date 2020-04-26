ارتفاع اسعار اللحوم اليوم في عدن

عممت وزارة الزراعة نشرة باسعار المواشي المحلية والتي لوحظت في سوق المواشي المركزي بدار سعد بالعاصمة عدن، ليوم الاحد:

الموافق 26/4/2020

3 رمضان 1441 هجريه

الاغنام 🦙🐐🦌

من 7 _ 9 كيلو

40000 _ 53000

من 10 _ 15 كيلو

52000 _ 80000

الضان ( الكباش) 🐑🐑🐑

من 7 _ 9 كيلو

38000 _ 52000

من 10 _ 15 كيلو

50000 _ 72000

الابقار 🐄🐂🐃

الرضيع 🐄

من 25 _ 40 كيلو

135000_ 205000

العجول 🐂

من 70 _ 100 كيلو

300000 _ 475000

الثيران 🐃

من 120 _ 200 كيلو

450000_ 700000

الابل ( الجمال ) 🐪🐪🐪

الرضيع( قعدان) 🐪

من 30 _ 50 كيلو

130000 _ 195000

الابل الكبير 🐪

من 200 كيلو وما فوق

350000 _ 540000

الدواجن 🐓🐓🐓

من 800 جرام _ 1000 جرام

1000_ 1200

من 1300 جرام _ 1500 جرام

1500 _ 1800

البيض كرتون 12 طبق

18500

الاعلاف 🌾🌾🌾

الحزمه الاخضر

80

الحزمه اليابس

150_ 200

المصادرلكافه انواع المواشي من محافظات:

عدن _ لحج _ ابين _الحديده _ الضالع

صادر عن اداره التسويق

مكتب الزراعه والري _ عدن

اعداد : م٠ اكرم سعيد محمد يحيى