عدن تايم
ارتفاع اسعار اللحوم اليوم في عدن
عممت وزارة الزراعة نشرة باسعار المواشي المحلية والتي لوحظت في سوق المواشي المركزي بدار سعد بالعاصمة عدن، ليوم الاحد:
الموافق 26/4/2020
المصادرلكافه انواع المواشي من محافظات:
صادر عن اداره التسويق
الموافق 26/4/2020
3 رمضان 1441 هجريه
الاغنام 🦙🐐🦌
من 7 _ 9 كيلو
40000 _ 53000
من 10 _ 15 كيلو
52000 _ 80000
الضان ( الكباش) 🐑🐑🐑
من 7 _ 9 كيلو
38000 _ 52000
من 10 _ 15 كيلو
50000 _ 72000
الابقار 🐄🐂🐃
الرضيع 🐄
من 25 _ 40 كيلو
135000_ 205000
العجول 🐂
من 70 _ 100 كيلو
300000 _ 475000
الثيران 🐃
من 120 _ 200 كيلو
450000_ 700000
الابل ( الجمال ) 🐪🐪🐪
الرضيع( قعدان) 🐪
من 30 _ 50 كيلو
130000 _ 195000
الابل الكبير 🐪
من 200 كيلو وما فوق
350000 _ 540000
الدواجن 🐓🐓🐓
من 800 جرام _ 1000 جرام
1000_ 1200
من 1300 جرام _ 1500 جرام
1500 _ 1800
البيض كرتون 12 طبق
18500
الاعلاف 🌾🌾🌾
الحزمه الاخضر
80
الحزمه اليابس
150_ 200
المصادرلكافه انواع المواشي من محافظات:
عدن _ لحج _ ابين _الحديده _ الضالع
صادر عن اداره التسويق
مكتب الزراعه والري _ عدن
اعداد : م٠ اكرم سعيد محمد يحيى
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