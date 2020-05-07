ارتفاع اسعار المواشي واللحوم ومشتقاتها اليوم في عدن
عممت وزارة الزراعة نشرة باسعار المواشي المحلية والتي لوحظت في سوق المواشي المركزي بدار سعد بالعاصمة عدن،
ليوم الخميس
الموافق 7/5/2020
14 رمضان 1441 هجريه
الماعز. 🦙🐐🦌
من 7 _ 9 كيلو
43000 _ 57000
من 10 _ 15 كيلو
59000 _ 82000
الاغنام الضان ( الكباش) 🐑🐑🐑
من 7 _ 9 كيلو
40000 _ 53000
من 10 _ 15 كيلو
55000 _ 75000
الابقار 🐄🐂🐃
الرضيع 🐄
من 25 _ 40 كيلو
145000_ 225000
العجول 🐂
من 70 _ 100 كيلو
350000 _ 490000
الثيران 🐃
من 120 _ 200 كيلو
550000_ 780000
الابل ( الجمال ) 🐪🐪🐪
الرضيع( قعدان) 🐪
من 30 _ 50 كيلو
135000 _ 200000
الابل الكبير 🐪
من 200 كيلو وما فوق
360000 _ 560000
الدواجن 🐓🐓🐓
من 800 جرام _ 1000 جرام
1000_ 1200
من 1300 جرام _ 1500 جرام
1500 _ 1800
البيض كرتون 12 طبق
18500
الاعلاف 🌾🌾🌾
الحزمه الاخضر
80
الحزمه اليابس
150_ 200
المصادرلكافه انواع المواشي من محافظات:
عدن _ لحج _ ابين _الحديده _ الضالع
صادر عن اداره التسويق
مكتب الزراعه والري _ عدن
اعداد : م٠ اكرم سعيد محمد يحيى