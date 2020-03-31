ارتفاع اسعار صرف العملات امام الريال اليمني في عدن وصنعاء



عدن تايم/ خاص

ارتفعت اسعار صرف العملات امام الريال اليمني في اخر تداولات اليوم بكلا من عدن وصنعاء.

وافادت مصادر مصرفية متطابقة عدن تايم ان الدولار سجل 666 ريالا يمني في عدن، و605 ريالا في صنعاء، بينما سجل الريال السعودي 175 ريالا في عدن، و160 ريالا في صنعاء.

وتباينت اسعار الصرف بين عدن وصنعاء عقب منع مليشيا الحوثي تداول الطباعة الجديدة من العملة الوطنية، التي طبعت لصالح البنك المركزي في عدن.