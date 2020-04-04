عدن تايم

ارتفاع اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء

4 أبريل، 2020
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رصد محرر عدن تايم ارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال التداولات اليوم بالعاصمة عدن وصنعاء.
وقالت مصادر مصرفية لعدن تايم ان  أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحررة سجلت ٦٦٥ ريالا لكل دولار، و ١٧٥ ريالا لكل ريال سعودي.
فيما سجلت في مناطق سيطرة الحوثيين ٦٠٠ ريالا لكل دولار، و ١٥٨ ريالا لكل ريال سعودي.
وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني في المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، منذ أقدام الأخيرة على منع تداول طبعة العملة الجديدة.
وتشهد مناطق سيطرة المليشيات شح في السيولة النقدية المحلية، فيما اقترب نفاذ الوديعة السعودية البالغة ٢ مليار دولار والتي تغطي شراء المواد الغذائية الأساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.

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ارتفاع اسعار العملات صرف عدن في وصنعاء

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