المشهد العربي

ارتفاع الطماطم..أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن اليوم الخميس

23 يناير، 2020
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شهدت أسعار الخضروات والفواكه، استقراراً نسبياً في أسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 200 إلى 250ريال.

 

فيما سجلت أسعار الجزر والكوسة 350 ريال للكيلو ، والباذنجان من 150 إلى 200 ريال للكيلو الواحد،

 

وتراوح سعر كيلو البطاطس من 350 إلى 400  ريال، أما أسعار البصل فسجلت أسعارها 350  ريال للكيلو الواحد فيما تراوح سعر كيلو الخيار من 300 إلى 350 ريال للكيلو الواحد.

 

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال المستورد 1000 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المحلي 900 ريال يمني للكيلو الواحد.

 

وسجل سعر الكيلو الواحد للموز 300 ريال ، فيما تراوحت أسعار الشمام من 350 إلى 400 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الحبحب من 270 إلى 300 كما  بلغ سعر كيلو الليمون 850 ريال للكيلو الواحد.

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ارتفاع الخضروات الخميس الطماطمأسعار اليوم بأسواق عدن والفواكه

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