ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 037. 37 ريالًا 55.28 $

الذهب عيار 22 33.948 ريالًا 50.67$

الذهب عيار 21 32.407 ريالات 48.37 $

الذهب عيار 18 27.778 ريالاً 41.46$

أوقية الذهب 1.130.960 ريالاً 1719$