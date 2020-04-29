المشهد اليمني

ارتفاع عدد الاصابات باليمن..أحدث احصائيات كورونا في الشرق الاوسط امس الاربعاء

30 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا باليمن الى 6 حالات مؤكدة كما اظهرته احدث احصائيات الجائحة في دول الشرق الاوسط التي تنشرها منظمة الصحة العالمية.

واكدت وزارة الصحة اليمنية اليوم تسجيل 5 اصابات مؤكدة بكورونا في عدن، اثنين منهم توفوا وثلاثة مصابين في مستشفيات المدينة.

وتتصدر ايران القائمة وتليها السعودية تم باكستان وقطر والامارات ومصر.

وكانت سلطات حضرموت اعلنت شفاء اول حالة اصيبت بكورونا في مدينة الشحر الا ان التحديث الاخير لمنظمة الصحة العالمية لاتزال الحالة موجودة .

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