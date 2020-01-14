ارتفاع في وفيات وإصابات التفشي الوبائي بمعسكر حوثي بالحديدة

@ @ الحديدة، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-14 04:08:14

قالت مصادر في أوساط المليشيات الحوثية بمدينة الحديدة غربي اليمن إن الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات بحمى الضنك في معسكر تدريب للمليشيات أكبر من التوقعات الأولية في وقت سابق مطلع يناير الجاري.

ويتعلق الأمر بتكتم المليشيات الحوثية على حالات وفيات وإصابات في صفوف مسلحيها بمعسكر تدريبي مستحدث بمدينة الحديدة أقيم جوار مكب النفايات الرئيس وضرب تفش وبائي لحمى الضنك المسلحين في المعسكر ومُنعوا من الخروج للعلاج ما زاد في أعداد الإصابات وتفقم مضاعفاتها لدى البعض إلى حال الوفاة، كما انفرد نيوزيمن بالنشر في 3 الجاري.

>> تكتم حوثي على وفيات وإصابات “مخيفة” بـ”الضنك” في معسكر بالحديدة

وقال لنيوزيمن مصدر قريب من أوساط حوثيين بالحديدة إن الوفيات أكبر مما كان متوقعا وإن المشرفين الحوثيين على المعسكر فرضوا تكتما شديدا وإن هناك وفيات دفنت سرا، بينما تتكتم المليشيا على الأعداد الكبيرة للمصابين بالوباء.

وكشفت مصادر طبية وخاصة قريبة من أوساط الحوثيين في الحديدة، لنيوزيمن، معلومات حول تفشي وباء الحمى “الضنك” بأعداد كبيرة، ووصفها أحد المصادر “بالمخيفة”، في صفوف المقاتلين والمسلحين الحوثيين، وبصفة خاصة الأفراد الذين كانوا في موقع تدريبي قرب مكب نفايات، ومنعوا من الحصول على الإسعافات والعلاجات.