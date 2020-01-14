نيوز يمن

ارتفاع في وفيات وإصابات التفشي الوبائي بمعسكر حوثي بالحديدة

14 يناير، 2020
0

@ @ الحديدة، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-01-14 04:08:14

قالت مصادر في أوساط المليشيات الحوثية بمدينة الحديدة غربي اليمن إن الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات بحمى الضنك في معسكر تدريب للمليشيات أكبر من التوقعات الأولية في وقت سابق مطلع يناير الجاري.

ويتعلق الأمر بتكتم المليشيات الحوثية على حالات وفيات وإصابات في صفوف مسلحيها بمعسكر تدريبي مستحدث بمدينة الحديدة أقيم جوار مكب النفايات الرئيس وضرب تفش وبائي لحمى الضنك المسلحين في المعسكر ومُنعوا من الخروج للعلاج ما زاد في أعداد الإصابات وتفقم مضاعفاتها لدى البعض إلى حال الوفاة، كما انفرد نيوزيمن بالنشر في 3 الجاري.

>> تكتم حوثي على وفيات وإصابات “مخيفة” بـ”الضنك” في معسكر بالحديدة

وقال لنيوزيمن مصدر قريب من أوساط حوثيين بالحديدة إن الوفيات أكبر مما كان متوقعا وإن المشرفين الحوثيين على المعسكر فرضوا تكتما شديدا وإن هناك وفيات دفنت سرا، بينما تتكتم المليشيا على الأعداد الكبيرة للمصابين بالوباء.

وكشفت مصادر طبية وخاصة قريبة من أوساط الحوثيين في الحديدة، لنيوزيمن، معلومات حول تفشي وباء الحمى “الضنك” بأعداد كبيرة، ووصفها أحد المصادر “بالمخيفة”، في صفوف المقاتلين والمسلحين الحوثيين، وبصفة خاصة الأفراد الذين كانوا في موقع تدريبي قرب مكب نفايات، ومنعوا من الحصول على الإسعافات والعلاجات.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ارتفاع التفشي الوبائي بالحديدة بمعسكر حوثي في وإصابات وفيات

إقرا أيضا

Photo of “فضيحة” الرد الإيراني تتكشف: اخلوا القاعدة سوف نضرب الليلة!

“فضيحة” الرد الإيراني تتكشف: اخلوا القاعدة سوف نضرب الليلة!

14 يناير، 2020
Photo of خارج التغطية| عن انترنت صنعاء وعدن.. للشرعية الحكم وللحوثية التحكم

خارج التغطية| عن انترنت صنعاء وعدن.. للشرعية الحكم وللحوثية التحكم

14 يناير، 2020
Photo of قطع الانترنت.. تكتيك حوثي مكتسَب من إيران

قطع الانترنت.. تكتيك حوثي مكتسَب من إيران

13 يناير، 2020
Photo of بعد تنديد وزيره بالنت.. الحوثي يقطع وصل اليمنيين بالعالم

بعد تنديد وزيره بالنت.. الحوثي يقطع وصل اليمنيين بالعالم

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق