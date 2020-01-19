الخبر اليمني

ارتفاع قتلى هجوم الإرهابي بمأرب إلى 90 وإصابة 130 أخرين

19 يناير، 2020
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ارتفاع قتلى هجوم الإرهابي بمأرب إلى 90 وإصابة 130 أخرين

│الخبر | متابعات

أكدت مصادر طبية في محافظة مأرب أن عدد ضحايا الحادث الارهابي في معسكر الجيش اليمني يتزايد بشكل مخيف عقب وصول العدد إلى 220.قتيلا وجريحا.
وقالت المصادر أن هناك أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة جديدة للهجوم الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب باليمن.
وكان معسكر النصر التابع للجيش اليمني الحكومي في مدينة مأرب، شرقي البلاد، تعرض لقصف مساء أمس السبت إلى هجوم حوثي مزدوج بالصورايخ والطائرات المسيرة.
مصادر عسكري أفادت بأن الجيش اليمني تمكن من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من موقع الحادثة.
وبحسب المصادر فأن القصف أستهدف مسجدا داخل المعسكر أثناء تادية الجنود صلاة المغرب.. مشيرة أن الهجوم الحوثي أسفر عن سقوط 220 ما بين قتيل وجريح.

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