المشهد العربي

ارتفاع كبير للريال أمام العملات في التعاملات المسائية

23 يناير، 2020
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شهدت أسعار صرف الريال، ارتفاعا كبيرا أمام العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات المسائية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي652660
AEDدرهم إماراتي173173
SARريال سعودي172173

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي588591
AEDدرهم إماراتي155.8156.5
SARريال سعودي154.8155.5

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي638645
AEDدرهم إماراتي167169
SARريال سعودي166168

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أمام ارتفاع التعاملات العملات المسائية في كبير للريال

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