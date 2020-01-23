المشهد العربي
ارتفاع كبير للريال أمام العملات في التعاملات المسائية
شهدت أسعار صرف الريال، ارتفاعا كبيرا أمام العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات المسائية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|652
|660
|AED
|درهم إماراتي
|173
|173
|SAR
|ريال سعودي
|172
|173
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|588
|591
|AED
|درهم إماراتي
|155.8
|156.5
|SAR
|ريال سعودي
|154.8
|155.5
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|638
|645
|AED
|درهم إماراتي
|167
|169
|SAR
|ريال سعودي
|166
|168