المندب نيوز

ارتياح شعبي لنزولات “المحافظ البحسني” الى شوارع المكلا لتوعية المواطنين

29 مارس، 2020
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ارتياح شعبي لنزولات “المحافظ البحسني” الى شوارع المكلا لتوعية المواطنين

المكلا (المندب نيوز) خاص
لاقت الخطوة التي قام بها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عصر ومساء اليوم، ونزولاته الميدانية لأحياء ومناطق مدينة المكلا للاطلاع على مستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة بخصوص منع التجمهر وتجمع المواطنين في المحلات العامة والمطاعم والأسواق حفاظاً على سلامتهم للوقاية من فيروس “كورونا”، لاقت ارتياحا واسعا لدى عامة الناس بما فيهم النخب والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي .
حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور المحافظ وهو يقوم بتقديم النصح وتفريق التجمعات في بعض أسواق المكلا منها قبالة هايبر المستهلك والمناطق المجاورة له، وأخرى وهو يمنع تجمع بعض الشباب بشكل مجاميع على جوانب خور المكلا.
مشيدين بهذه النزولات التي تعكس اهتمام المحافظ بالشعب وحرصه على سلامتهم .

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