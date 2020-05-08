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ارقام وفروع بنك التعمير والاسكان 2020

9 مايو، 2020
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ارقام وفروع بنك التعمير والاسكان 2020

ارقام وفروع بنك التعمير والاسكان 2020 عبر موقع الاحلام ، تم تأسيس بنك التعمير والاسكان عام 1979م ، ويهدف البنك إلى تخفيف حِدة المشكلة السكانية والوحدات السكنية والطلب المتزايد عليها .

الجهات المساهمة في بنك التعمير و الاسكان

  1. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حيث تساهم في البنك بنسبة 29.81% من رأس المال .
  2. هيئة الأوقاف المصرية، حيث تساهم  بنسبة 11.43% .
  3. عبد المنعم الراشد ، و يساهم بنسبة 9.74% .
  4. مصر لتأمينات الحياة وتساهم بنسبة 8.92% .
  5. مصر للتأمين بنسبة 8.29% .
  6. صندوق تمويل المشروعات للمساكن ، و يساهم بنسبة 7.41% .

الشركات التابعة لبنك التعمير و الاسكان

  • الشركة القابضة للاستثمار والتعمير.
  • التعمير والاسكان للاستثمار العقاري.

و يمتلك البنك أيضاً  حصة ما بين 20 : 50% من شركات أخرى :

  1. التعمير والإسكان للمرافق .
  2. التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية .
  3. التعمير للترويج المالي والعقاري .
  4. التعمير للأمن والبيئة (حماية) .
  5. التعمير للترويج المالي والعقاري .
  6. التعمير للتمويل العقاري (الأولى) .
  7. التعمير لصناديق الاستثمار العقارية .
  8. خدمات المعلومات والمعاملات الإلكترونية .
  9. هايد بارك العقارية للتطوير .

معلومات التواصل مع بنك التعمير والاسكان

  • عنوان بنك التعمير والاسكان (الفرع الرئيسى) : 26 شارع بابا شارو – الكروم – المهندسين – الجيزة .
  • تليفون : 75678473 02  ، فاكس : 83721673 02 .
  • الموقع الالكتروني الخاص بالبنك : www.hdb-egy.com .

فروع بنك التعمير والاسكان

فروع البنك في القاهرة

  •  فرع القاهرة الأساسي : 10 ش الكامل محمد – الزمالك القبلية – امام بوابة نادى ضباط القوات المسلحة ش 26 يوليو .
    تليفون /  2735572 ، فاكس / 27361458  .
  •  فرع المنيل : 1 ش متحف المنيل – جزيرة الروضة – القاهرة .
    تليفون / 23684982 ، فاكس / 23686269 .

 فروع  البنك  فى مدينة نصر

  •  فرع عباس العقاد : 1ش انور المفتى مبنى يونى ارك – مدخل 3 شقة .
    تليفون / 22608573 ، فاكس / 26608671 .
  •  فرع مدينة نصر : 2 ش عباس العقاد – بجوار الجامعة العمالية – مدينة نصر .
    تليفون / 22608135 ، فاكس / 26712438 .

فروع البنك فى مصر الجديدة

  •  فرع مصر الجديدة : 130 / 128 شارع جسر السويس برج البنيان .
    تليفون / 22569157 ، فاكس / 24505043 .
  • فرع روكسى : 6 شارع الحجاز – ميدان غرناطة – تقسيم ب روكسي .
    تليفون /24517063 ، فاكس / 24504347 .

فروع البنك فى المعادى

  •  فرع المعادى : 12/8 شارع اللاسلكى من شارع النصر المعادى .
    تليفون /  25174062 .
  •  فرع القطامية : عمارة 1 , 2 شركة النيل – أمام قسم شرطة القطامية .
    رقم التليفون / 27589873 ، فاكس /  27581464 .

فروع البنك فى القاهرة الجديدة

  • فرع التجمع الخامس : عمارة 114 – التجمع الخامس – خلف مبنى الجهاز .
    تليفون / 26170733 ، فاكس / 26710734 .
  •  فرع التجمع  الاول : التجمع الاول – القاهرة الجديدة – مجاورة 9 – عمارة 3 أ – شقة 3/4 .
    تليفون / 22470861 ، فاكس / 22470867 .
  •  فرع مدينة بدر : شقة 3 عمارة 18 – المجاورة الثالثة – بجوار جهاز مدينة بدر .
    رقم التليفون / 28643109 ، فاكس / 28640950 .
  •  فرع الشروق المنطقة الإدارية : بجوار المركز الطبى – الحى الثانى – مدينة الشروق .
    تليفون / 26871355 ،فاكس / 26871359 .

فروع البنك فى العبور

  • فرع العبور : سوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك – ك 25 طريق مصر الاسماعيلية .
    تليفون / 44771864 ، فاكس / 44770024 .
  •  فرع العبور – جولف سيتى : مشروع جولف سيتى مدينة العبور .
    تليفون /  0168840730 – 49210780 ، فاكس / 46105399 .
  • فرع 15 مايو : مبنى جهاز المدينة – جناح رقم 6 حى رجال الاعمال – 15 مايو .
    تليفون / 25500431 ، فاكس / 25504973 .

فروع البنك  فى الجيزة

  • فرع المهندسين : 26 ش بابا شارو – المهندسين – الجيزة .
    تليفون / 37617854 ، فاكس/  37617839 .
  • فرع المانسترلى : برج 7 ابراج المانسترلى – شارع البحر الاعظم – امام القرية الفرعونية – الجيزة .
    تليفون / 35684050 ، فاكس / 35718931 .
  • فرع الدقي :  6 شارع رفاعه – المساحة – الدقى .
    تليفون / 33371835 ، فاكس / 37623208 .
  • فرع الهرم  : عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – شارع الهرم .
    تليفون / 3899814 ، فاكس: / 37711640 .

فروع البنك فى 6 اكتوبر

  •  فرع 6 اكتوبر : المحور المركزى – بجوار شرطة النجدة 6 اكتوبر .
    تليفون /  38306584 ، فاكس / 38346307 .
  • فرع مدينة 6 اكتوبر – الحي السادس : المجاورة الخامسة / السوق التجارى / الحى السادس – مدينة 6 أكتوبر .
    رقم التليفون / 38333602 ، فاكس / 38339127 .
  • فرع 6 اكتوبر- الحى المتميز  : عمارة 23,22- المجاورة الثانية – الحى المتميز – 6 اكتوبر .
    تليفون / 38352362 ، فاكس / 38357356 .
  • مكتب تحصيل الحى الثانى عشر 6 اكتوبر : 5 محلات بالعمارة 33 , 34 المجاورة الخامسة الحي الثاني عشر – 6 اكتوبر .
    تليفون / 38325465، فاكس / 38353103 .
  • فرع الشيخ زايد : عمارة 50 المجاورة الثالثة – الشيخ زايد .
    تليفون / 38502894 ، فاكس / 38521463 .

فروع البنك فى الاسكندرية

  •  فرع السلطان حسين : 9 ش الفواطم وبني العباس من شارع السلطان حسين – الازاريطة .
    تليفون /  4849057 ، فاكس / 4848986 .
  • فرع فليمنج : 513 أ طريق جمال عبد الناصر – فلمنج – الاسكندرية .
    تليفون / 5823495 ، فاكس / 5826858 .
  • فرع جليم : جليم – طريق الحرية ميدان مظلوم – امام سنترال جليم .
    تليفون / 5838996 ، فاكس / 5838920 .
  • فرع مارينا : مبنى 12 شمال المركز التجاري الاول – شرق البحيرة المستديرة ك 94 مطروح – الساحل الشمالى .
    تليفون / 4062295 ، فاكس / 4061850 .
  •  فرع مراقيا : المنطقة الاولى – بالسوق التجارى – قرية مراقيا السياحية ك 52 طريق اسكندرية مطروح .
    تليفون / 3741645 ،فاكس / 3741569 .
  • فرع برج العرب : عمارة 34 بلوك 12 المجاورة 9 – برج العرب الجديدة .
    تليفون / 4593350 ، فاكس / 4592723 .

فرع البنك في  القليوبية

  •  فرع بنها : برج الصفا والمروة – ناصية شارع الامل والرياضة – بنها الجديدة .
    تليفون / 3231597 ، فاكس / 3224297 .

فرع البنك في البحيرة

  •  فرع دمنهور : شارع عبد السلام الشاذلى بجوار مستشفى المبره – دمنهور .
    تليفون / 3374864 ، فاكس / 3374865 .

فروع البنك في الشرقية

  •  فرع الزقازيق : أبراج الحرية – عمارة رقم 1 شارع مديرية الأمن – الزقازيق .
    تليفون / 2376885 ، فاكس / 3374833 .
  •  مكتبة الطفل بالزقازيق : مكتبة الطفل – شارع سعد زغلول – بجور مديرية الاسكان – الزقازيق .
    تليفون /  2318072 ، فاكس / 2318025 .
  • فرع العاشر من رمضان : مبنى جهاز المدينة – خلف صيدناوى – المجاورة الاولى – الحى الاول .
    تليفون / 364358 ، فاكس / 364376 .
  • فرع الصالحية الجديدة : عمارة 6 مجاورة 12 امام السوق التجارى – الصالحية الجديدة .
    تليفون / 3202614 ، فاكس / 3200270 .

فرع البنك في المنوفية

  •  فرع السادات : 47 شارع بلال بن رباح – المنطقة الاولى – مدينة السادات – المنوفية .
    تليفون / 0108555322 – 2600779 ، فاكس / 2600778 .

فرع البنك في كفر الشيخ

  • فرع كفر الشيخ : عمارة الفرقان – امام مجمع النصر – شارع الجيش – عمارات الاوقاف
    تليفون / 3231898 ،فاكس / 3237563 .

فروع البنك في الإسماعيلية

  •  فرع الاسماعيلية : برج الفردوس – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات – الاسماعيلية .
    تليفون / 3922304  ،فاكس / 3922312
  •  فرع الاسماعيلية : برج الثلاثينى – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات .
    تليفون / 3917108 ،فاكس / 3917457 .

فروع البنك في بورسعيد

  •  فرع بورسعيد / الغرفة : ش محمد على امام المحافظة – مبنى الغردقة التجارية .
    تليفون / 3240432 ،فاكس / 3357600 .
  •  مكتب تحصيل سعد زغلول بورسعيد : 11 ش سعد زغلول والجيش امام عمر افندى – برج الضرائب – مدينة بورسعيد .
    تليفون / 3345200 ،فاكس / 3345300 .

فروع البنك في دمياط

  •  فرع دمياط : عمارة الاوقاف – ش سعد زغلول – الدور الارضى دمياط .
    تليفون / 2224055 ،فاكس / 2231967 .
  • فرع دمياط الجديدة : دمياط الجديدة -المنطقة المركزية – قطعة رقم 90 .
    تليفون / 0572402042 ، فاكس /572402043 .

فرع البنك في مرسى مطروح

  • فرع مرسى علم : علم طريق القصير طريق مرسي علم الرئيسي قرية هوليداي بيتش – قطاع القصير الكيلو 65 .
    تليفون / 3750176 ،فاكس / 3750176 .

فروع البنك فى الصعيد

  • فرع الفيوم : 18 تقسيم الحرية – بندر الفيوم – محافظة الفيوم.
    تليفون / 638871 ،فاكس / 6308874 .
  •  فرع بنى سويف : عمارة 1هـ مساكن البنك – شرق النيل – بنى سويف الجديدة .
    تليفون / 2240863 ، فاكس / 2240862 .
  •  فرع المنيا : برج 1 ابراج سلطان شارع طه حسين – المنيا .
    تليفون / 2368856-  0126811842 ، فاكس / 2368857 .
  • فرع  المنيا الجديدة : عمارة 33 الوحدتين رقم 104 المجاورة الثانية بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة .
    تليفون / 2295401 ، فاكس / 2295401 .
  •  فرع اسيوط : 2 ش الجمهورية – ابراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات .
    تليفون / 2299002  ،فاكس / 2299005 .
  •  فرع  سوهاج : برج القضاه – امام جامعة جنوب الوادى – مدينة ناصر .
    تليفون / 4602262 ،فاكس / 4601036 .
  •  فرع  قنا : ميدان مديرية الأمن – برج المديرية .
    تليفون / 5321603 ،فاكس / 5321605 .
  • فرع الأقصر : شارع المحطة بمدينة الأقصر .
  • تليفون / 2384224 ، فاكس / 2384236 .
  • فرع  اسوان : عماره 9 حى العقاد – خلف الصالة المغطاه – طريق السادات .
    تليفون / 2305963 ، فاكس / 2305972 .
  • فرع  اسوان / كورنيش النيل : 9 شارع كورنيش النيل – اسوان .
    فاكس / 2330486 .

فروع البنك فى سيناء

  •  فرع شرم الشيخ / الهضبة : منطقة البنوك – هضبة ام السيد مدينة شرم الشيخ – شارع البنوك .
    تليفون / 3665437 ،فاكس / 3665438 .
  •  فرع شرم الشيخ / خليج نعمة : مول رقم 8 – خليج نعمة شرم الشيخ .
    تليفون / 3601207 ، فاكس / 3601206 .
  • فرع شرم الشيخ / نبق : المول التجارى – عرب سات – منطقة جنوب نبق السياحى رقم 11 .
    تليفون: 9205469 ،فاكس / 3710266 .
  •  فرع شرم الشيخ / تيران : مول تيران 28 ,29 – امام السوق التجارى القديم .
    تليفون / 3665318 ، فاكس / 3665317 .
  •  فرع دهب : المبنى التجارى رقم 7 بالمركز السياحى التجارى – بمنطقة الخدمة السياحية – دهب .
    تليفون / 3642558 ، فاكس / 3642557 .
  •  فرع العريش : ش 23 يوليو – بجوار شركة كير سرفيس – شمال سيناء – بجوار بنك الاسكندرية .
    تليفون / 0108555313 – 3352997 ، فاكس / 3352998 .

فرع البنك في البحر الأحمر

  •  فرع الغردقة : قرية السندباد السياحية / منطقة القرى السياحية – الغردقة .
    تليفون / 3447010 ، فاكس / 3441483 .

عرضنا لكم تقرير عن ” معلومات عن بنك التعمير والاسكان وفروعه ” و لمزيد من المعلومات راسلونا عن طريق التعليقات و سنوافيكم بالرد في أقرب وقت .

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