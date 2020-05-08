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ارقام وفروع بنك التعمير والاسكان 2020
- 1 الجهات المساهمة في بنك التعمير و الاسكان
- 1.1 الشركات التابعة لبنك التعمير و الاسكان
- 1.2 معلومات التواصل مع بنك التعمير والاسكان
- 1.3 فروع بنك التعمير والاسكان
- 1.4 فروع البنك في القاهرة
- 1.5 فروع البنك فى مدينة نصر
- 1.6 فروع البنك فى مصر الجديدة
- 1.7 فروع البنك فى المعادى
- 1.8 فروع البنك فى القاهرة الجديدة
- 1.9 فروع البنك فى العبور
- 1.10 فروع البنك فى الجيزة
- 1.11 فروع البنك فى 6 اكتوبر
- 1.12 فروع البنك فى الاسكندرية
- 1.13 فرع البنك في القليوبية
- 1.14 فرع البنك في البحيرة
- 1.15 فروع البنك في الشرقية
- 1.16 فرع البنك في المنوفية
- 1.17 فرع البنك في كفر الشيخ
- 1.18 فروع البنك في الإسماعيلية
- 1.19 فروع البنك في بورسعيد
- 1.20 فروع البنك في دمياط
- 1.21 فرع البنك في مرسى مطروح
- 1.22 فروع البنك فى الصعيد
- 1.23 فروع البنك فى سيناء
- 1.24 فرع البنك في البحر الأحمر
ارقام وفروع بنك التعمير والاسكان 2020 عبر موقع الاحلام ، تم تأسيس بنك التعمير والاسكان عام 1979م ، ويهدف البنك إلى تخفيف حِدة المشكلة السكانية والوحدات السكنية والطلب المتزايد عليها .
الجهات المساهمة في بنك التعمير و الاسكان
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حيث تساهم في البنك بنسبة 29.81% من رأس المال .
- هيئة الأوقاف المصرية، حيث تساهم بنسبة 11.43% .
- عبد المنعم الراشد ، و يساهم بنسبة 9.74% .
- مصر لتأمينات الحياة وتساهم بنسبة 8.92% .
- مصر للتأمين بنسبة 8.29% .
- صندوق تمويل المشروعات للمساكن ، و يساهم بنسبة 7.41% .
الشركات التابعة لبنك التعمير و الاسكان
- الشركة القابضة للاستثمار والتعمير.
- التعمير والاسكان للاستثمار العقاري.
و يمتلك البنك أيضاً حصة ما بين 20 : 50% من شركات أخرى :
- التعمير والإسكان للمرافق .
- التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية .
- التعمير للترويج المالي والعقاري .
- التعمير للأمن والبيئة (حماية) .
- التعمير للترويج المالي والعقاري .
- التعمير للتمويل العقاري (الأولى) .
- التعمير لصناديق الاستثمار العقارية .
- خدمات المعلومات والمعاملات الإلكترونية .
- هايد بارك العقارية للتطوير .
معلومات التواصل مع بنك التعمير والاسكان
- عنوان بنك التعمير والاسكان (الفرع الرئيسى) : 26 شارع بابا شارو – الكروم – المهندسين – الجيزة .
- تليفون : 75678473 02 ، فاكس : 83721673 02 .
- الموقع الالكتروني الخاص بالبنك : www.hdb-egy.com .
فروع بنك التعمير والاسكان
فروع البنك في القاهرة
- فرع القاهرة الأساسي : 10 ش الكامل محمد – الزمالك القبلية – امام بوابة نادى ضباط القوات المسلحة ش 26 يوليو .
تليفون / 2735572 ، فاكس / 27361458 .
- فرع المنيل : 1 ش متحف المنيل – جزيرة الروضة – القاهرة .
تليفون / 23684982 ، فاكس / 23686269 .
فروع البنك فى مدينة نصر
- فرع عباس العقاد : 1ش انور المفتى مبنى يونى ارك – مدخل 3 شقة .
تليفون / 22608573 ، فاكس / 26608671 .
- فرع مدينة نصر : 2 ش عباس العقاد – بجوار الجامعة العمالية – مدينة نصر .
تليفون / 22608135 ، فاكس / 26712438 .
فروع البنك فى مصر الجديدة
- فرع مصر الجديدة : 130 / 128 شارع جسر السويس برج البنيان .
تليفون / 22569157 ، فاكس / 24505043 .
- فرع روكسى : 6 شارع الحجاز – ميدان غرناطة – تقسيم ب روكسي .
تليفون /24517063 ، فاكس / 24504347 .
فروع البنك فى المعادى
- فرع المعادى : 12/8 شارع اللاسلكى من شارع النصر المعادى .
تليفون / 25174062 .
- فرع القطامية : عمارة 1 , 2 شركة النيل – أمام قسم شرطة القطامية .
رقم التليفون / 27589873 ، فاكس / 27581464 .
فروع البنك فى القاهرة الجديدة
- فرع التجمع الخامس : عمارة 114 – التجمع الخامس – خلف مبنى الجهاز .
تليفون / 26170733 ، فاكس / 26710734 .
- فرع التجمع الاول : التجمع الاول – القاهرة الجديدة – مجاورة 9 – عمارة 3 أ – شقة 3/4 .
تليفون / 22470861 ، فاكس / 22470867 .
- فرع مدينة بدر : شقة 3 عمارة 18 – المجاورة الثالثة – بجوار جهاز مدينة بدر .
رقم التليفون / 28643109 ، فاكس / 28640950 .
- فرع الشروق المنطقة الإدارية : بجوار المركز الطبى – الحى الثانى – مدينة الشروق .
تليفون / 26871355 ،فاكس / 26871359 .
فروع البنك فى العبور
- فرع العبور : سوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك – ك 25 طريق مصر الاسماعيلية .
تليفون / 44771864 ، فاكس / 44770024 .
- فرع العبور – جولف سيتى : مشروع جولف سيتى مدينة العبور .
تليفون / 0168840730 – 49210780 ، فاكس / 46105399 .
- فرع 15 مايو : مبنى جهاز المدينة – جناح رقم 6 حى رجال الاعمال – 15 مايو .
تليفون / 25500431 ، فاكس / 25504973 .
فروع البنك فى الجيزة
- فرع المهندسين : 26 ش بابا شارو – المهندسين – الجيزة .
تليفون / 37617854 ، فاكس/ 37617839 .
- فرع المانسترلى : برج 7 ابراج المانسترلى – شارع البحر الاعظم – امام القرية الفرعونية – الجيزة .
تليفون / 35684050 ، فاكس / 35718931 .
- فرع الدقي : 6 شارع رفاعه – المساحة – الدقى .
تليفون / 33371835 ، فاكس / 37623208 .
- فرع الهرم : عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – شارع الهرم .
تليفون / 3899814 ، فاكس: / 37711640 .
فروع البنك فى 6 اكتوبر
- فرع 6 اكتوبر : المحور المركزى – بجوار شرطة النجدة 6 اكتوبر .
تليفون / 38306584 ، فاكس / 38346307 .
- فرع مدينة 6 اكتوبر – الحي السادس : المجاورة الخامسة / السوق التجارى / الحى السادس – مدينة 6 أكتوبر .
رقم التليفون / 38333602 ، فاكس / 38339127 .
- فرع 6 اكتوبر- الحى المتميز : عمارة 23,22- المجاورة الثانية – الحى المتميز – 6 اكتوبر .
تليفون / 38352362 ، فاكس / 38357356 .
- مكتب تحصيل الحى الثانى عشر 6 اكتوبر : 5 محلات بالعمارة 33 , 34 المجاورة الخامسة الحي الثاني عشر – 6 اكتوبر .
تليفون / 38325465، فاكس / 38353103 .
- فرع الشيخ زايد : عمارة 50 المجاورة الثالثة – الشيخ زايد .
تليفون / 38502894 ، فاكس / 38521463 .
فروع البنك فى الاسكندرية
- فرع السلطان حسين : 9 ش الفواطم وبني العباس من شارع السلطان حسين – الازاريطة .
تليفون / 4849057 ، فاكس / 4848986 .
- فرع فليمنج : 513 أ طريق جمال عبد الناصر – فلمنج – الاسكندرية .
تليفون / 5823495 ، فاكس / 5826858 .
- فرع جليم : جليم – طريق الحرية ميدان مظلوم – امام سنترال جليم .
تليفون / 5838996 ، فاكس / 5838920 .
- فرع مارينا : مبنى 12 شمال المركز التجاري الاول – شرق البحيرة المستديرة ك 94 مطروح – الساحل الشمالى .
تليفون / 4062295 ، فاكس / 4061850 .
- فرع مراقيا : المنطقة الاولى – بالسوق التجارى – قرية مراقيا السياحية ك 52 طريق اسكندرية مطروح .
تليفون / 3741645 ،فاكس / 3741569 .
- فرع برج العرب : عمارة 34 بلوك 12 المجاورة 9 – برج العرب الجديدة .
تليفون / 4593350 ، فاكس / 4592723 .
فرع البنك في القليوبية
- فرع بنها : برج الصفا والمروة – ناصية شارع الامل والرياضة – بنها الجديدة .
تليفون / 3231597 ، فاكس / 3224297 .
فرع البنك في البحيرة
- فرع دمنهور : شارع عبد السلام الشاذلى بجوار مستشفى المبره – دمنهور .
تليفون / 3374864 ، فاكس / 3374865 .
فروع البنك في الشرقية
- فرع الزقازيق : أبراج الحرية – عمارة رقم 1 شارع مديرية الأمن – الزقازيق .
تليفون / 2376885 ، فاكس / 3374833 .
- مكتبة الطفل بالزقازيق : مكتبة الطفل – شارع سعد زغلول – بجور مديرية الاسكان – الزقازيق .
تليفون / 2318072 ، فاكس / 2318025 .
- فرع العاشر من رمضان : مبنى جهاز المدينة – خلف صيدناوى – المجاورة الاولى – الحى الاول .
تليفون / 364358 ، فاكس / 364376 .
- فرع الصالحية الجديدة : عمارة 6 مجاورة 12 امام السوق التجارى – الصالحية الجديدة .
تليفون / 3202614 ، فاكس / 3200270 .
فرع البنك في المنوفية
- فرع السادات : 47 شارع بلال بن رباح – المنطقة الاولى – مدينة السادات – المنوفية .
تليفون / 0108555322 – 2600779 ، فاكس / 2600778 .
فرع البنك في كفر الشيخ
- فرع كفر الشيخ : عمارة الفرقان – امام مجمع النصر – شارع الجيش – عمارات الاوقاف
تليفون / 3231898 ،فاكس / 3237563 .
فروع البنك في الإسماعيلية
- فرع الاسماعيلية : برج الفردوس – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات – الاسماعيلية .
تليفون / 3922304 ،فاكس / 3922312
- فرع الاسماعيلية : برج الثلاثينى – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات .
تليفون / 3917108 ،فاكس / 3917457 .
فروع البنك في بورسعيد
- فرع بورسعيد / الغرفة : ش محمد على امام المحافظة – مبنى الغردقة التجارية .
تليفون / 3240432 ،فاكس / 3357600 .
- مكتب تحصيل سعد زغلول بورسعيد : 11 ش سعد زغلول والجيش امام عمر افندى – برج الضرائب – مدينة بورسعيد .
تليفون / 3345200 ،فاكس / 3345300 .
فروع البنك في دمياط
- فرع دمياط : عمارة الاوقاف – ش سعد زغلول – الدور الارضى دمياط .
تليفون / 2224055 ،فاكس / 2231967 .
- فرع دمياط الجديدة : دمياط الجديدة -المنطقة المركزية – قطعة رقم 90 .
تليفون / 0572402042 ، فاكس /572402043 .
فرع البنك في مرسى مطروح
- فرع مرسى علم : علم طريق القصير طريق مرسي علم الرئيسي قرية هوليداي بيتش – قطاع القصير الكيلو 65 .
تليفون / 3750176 ،فاكس / 3750176 .
فروع البنك فى الصعيد
- فرع الفيوم : 18 تقسيم الحرية – بندر الفيوم – محافظة الفيوم.
تليفون / 638871 ،فاكس / 6308874 .
- فرع بنى سويف : عمارة 1هـ مساكن البنك – شرق النيل – بنى سويف الجديدة .
تليفون / 2240863 ، فاكس / 2240862 .
- فرع المنيا : برج 1 ابراج سلطان شارع طه حسين – المنيا .
تليفون / 2368856- 0126811842 ، فاكس / 2368857 .
- فرع المنيا الجديدة : عمارة 33 الوحدتين رقم 104 المجاورة الثانية بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة .
تليفون / 2295401 ، فاكس / 2295401 .
- فرع اسيوط : 2 ش الجمهورية – ابراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات .
تليفون / 2299002 ،فاكس / 2299005 .
- فرع سوهاج : برج القضاه – امام جامعة جنوب الوادى – مدينة ناصر .
تليفون / 4602262 ،فاكس / 4601036 .
- فرع قنا : ميدان مديرية الأمن – برج المديرية .
تليفون / 5321603 ،فاكس / 5321605 .
- فرع الأقصر : شارع المحطة بمدينة الأقصر .
- تليفون / 2384224 ، فاكس / 2384236 .
- فرع اسوان : عماره 9 حى العقاد – خلف الصالة المغطاه – طريق السادات .
تليفون / 2305963 ، فاكس / 2305972 .
- فرع اسوان / كورنيش النيل : 9 شارع كورنيش النيل – اسوان .
فاكس / 2330486 .
فروع البنك فى سيناء
- فرع شرم الشيخ / الهضبة : منطقة البنوك – هضبة ام السيد مدينة شرم الشيخ – شارع البنوك .
تليفون / 3665437 ،فاكس / 3665438 .
- فرع شرم الشيخ / خليج نعمة : مول رقم 8 – خليج نعمة شرم الشيخ .
تليفون / 3601207 ، فاكس / 3601206 .
- فرع شرم الشيخ / نبق : المول التجارى – عرب سات – منطقة جنوب نبق السياحى رقم 11 .
تليفون: 9205469 ،فاكس / 3710266 .
- فرع شرم الشيخ / تيران : مول تيران 28 ,29 – امام السوق التجارى القديم .
تليفون / 3665318 ، فاكس / 3665317 .
- فرع دهب : المبنى التجارى رقم 7 بالمركز السياحى التجارى – بمنطقة الخدمة السياحية – دهب .
تليفون / 3642558 ، فاكس / 3642557 .
- فرع العريش : ش 23 يوليو – بجوار شركة كير سرفيس – شمال سيناء – بجوار بنك الاسكندرية .
تليفون / 0108555313 – 3352997 ، فاكس / 3352998 .
فرع البنك في البحر الأحمر
- فرع الغردقة : قرية السندباد السياحية / منطقة القرى السياحية – الغردقة .
تليفون / 3447010 ، فاكس / 3441483 .
عرضنا لكم تقرير عن ” معلومات عن بنك التعمير والاسكان وفروعه ” و لمزيد من المعلومات راسلونا عن طريق التعليقات و سنوافيكم بالرد في أقرب وقت .
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