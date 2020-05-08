ارقام وفروع بنك التعمير والاسكان 2020 عبر موقع الاحلام ، تم تأسيس بنك التعمير والاسكان عام 1979م ، ويهدف البنك إلى تخفيف حِدة المشكلة السكانية والوحدات السكنية والطلب المتزايد عليها .

الجهات المساهمة في بنك التعمير و الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حيث تساهم في البنك بنسبة 29.81% من رأس المال . هيئة الأوقاف المصرية، حيث تساهم بنسبة 11.43% . عبد المنعم الراشد ، و يساهم بنسبة 9.74% . مصر لتأمينات الحياة وتساهم بنسبة 8.92% . مصر للتأمين بنسبة 8.29% . صندوق تمويل المشروعات للمساكن ، و يساهم بنسبة 7.41% .

الشركات التابعة لبنك التعمير و الاسكان

الشركة القابضة للاستثمار والتعمير.

التعمير والاسكان للاستثمار العقاري.

و يمتلك البنك أيضاً حصة ما بين 20 : 50% من شركات أخرى :

التعمير والإسكان للمرافق . التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية . التعمير للترويج المالي والعقاري . التعمير للأمن والبيئة (حماية) . التعمير للترويج المالي والعقاري . التعمير للتمويل العقاري (الأولى) . التعمير لصناديق الاستثمار العقارية . خدمات المعلومات والمعاملات الإلكترونية . هايد بارك العقارية للتطوير .

معلومات التواصل مع بنك التعمير والاسكان

عنوان بنك التعمير والاسكان ( الفرع الرئيسى ) : 26 شارع بابا شارو – الكروم – المهندسين – الجيزة .

) : 26 شارع بابا شارو – الكروم – المهندسين – الجيزة . تليفون : 75678473 02 ، فاكس : 83721673 02 .

الموقع الالكتروني الخاص بالبنك : www.hdb-egy.com .

فروع بنك التعمير والاسكان

فروع البنك في القاهرة

فرع القاهرة الأساسي : 10 ش الكامل محمد – الزمالك القبلية – امام بوابة نادى ضباط القوات المسلحة ش 26 يوليو .

تليفون / 2735572 ، فاكس / 27361458 .

: 10 ش الكامل محمد – الزمالك القبلية – امام بوابة نادى ضباط القوات المسلحة ش 26 يوليو . تليفون / 2735572 ، فاكس / 27361458 . فرع المنيل : 1 ش متحف المنيل – جزيرة الروضة – القاهرة .

تليفون / 23684982 ، فاكس / 23686269 .

فروع البنك فى مدينة نصر

فرع عباس العقاد : 1ش انور المفتى مبنى يونى ارك – مدخل 3 شقة .

تليفون / 22608573 ، فاكس / 26608671 .

: 1ش انور المفتى مبنى يونى ارك – مدخل 3 شقة . تليفون / 22608573 ، فاكس / 26608671 . فرع مدينة نصر : 2 ش عباس العقاد – بجوار الجامعة العمالية – مدينة نصر .

تليفون / 22608135 ، فاكس / 26712438 .

فروع البنك فى مصر الجديدة

فرع مصر الجديدة : 130 / 128 شارع جسر السويس برج البنيان .

تليفون / 22569157 ، فاكس / 24505043 .

: 130 / 128 شارع جسر السويس برج البنيان . تليفون / 22569157 ، فاكس / 24505043 . فرع روكسى : 6 شارع الحجاز – ميدان غرناطة – تقسيم ب روكسي .

تليفون /24517063 ، فاكس / 24504347 .

فروع البنك فى المعادى

فرع المعادى : 12/8 شارع اللاسلكى من شارع النصر المعادى .

تليفون / 25174062 .

: 12/8 شارع اللاسلكى من شارع النصر المعادى . تليفون / 25174062 . فرع القطامية : عمارة 1 , 2 شركة النيل – أمام قسم شرطة القطامية .

رقم التليفون / 27589873 ، فاكس / 27581464 .

فروع البنك فى القاهرة الجديدة

فرع التجمع الخامس : عمارة 114 – التجمع الخامس – خلف مبنى الجهاز .

تليفون / 26170733 ، فاكس / 26710734 .

: عمارة 114 – التجمع الخامس – خلف مبنى الجهاز . تليفون / 26170733 ، فاكس / 26710734 . فرع التجمع الاول : التجمع الاول – القاهرة الجديدة – مجاورة 9 – عمارة 3 أ – شقة 3/4 .

تليفون / 22470861 ، فاكس / 22470867 .

: التجمع الاول – القاهرة الجديدة – مجاورة 9 – عمارة 3 أ – شقة 3/4 . تليفون / 22470861 ، فاكس / 22470867 . فرع مدينة بدر : شقة 3 عمارة 18 – المجاورة الثالثة – بجوار جهاز مدينة بدر .

رقم التليفون / 28643109 ، فاكس / 28640950 .

: شقة 3 عمارة 18 – المجاورة الثالثة – بجوار جهاز مدينة بدر . رقم التليفون / 28643109 ، فاكس / 28640950 . فرع الشروق المنطقة الإدارية : بجوار المركز الطبى – الحى الثانى – مدينة الشروق .

تليفون / 26871355 ،فاكس / 26871359 .

فروع البنك فى العبور

فرع العبور : سوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك – ك 25 طريق مصر الاسماعيلية .

تليفون / 44771864 ، فاكس / 44770024 .

: سوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك – ك 25 طريق مصر الاسماعيلية . تليفون / 44771864 ، فاكس / 44770024 . فرع العبور – جولف سيتى : مشروع جولف سيتى مدينة العبور .

تليفون / 0168840730 – 49210780 ، فاكس / 46105399 .

– جولف سيتى : مشروع جولف سيتى مدينة العبور . تليفون / 0168840730 – 49210780 ، فاكس / 46105399 . فرع 15 مايو : مبنى جهاز المدينة – جناح رقم 6 حى رجال الاعمال – 15 مايو .

تليفون / 25500431 ، فاكس / 25504973 .

فروع البنك فى الجيزة

فرع المهندسين : 26 ش بابا شارو – المهندسين – الجيزة .

تليفون / 37617854 ، فاكس/ 37617839 .

: 26 ش بابا شارو – المهندسين – الجيزة . تليفون / 37617854 ، فاكس/ 37617839 . فرع المانسترلى : برج 7 ابراج المانسترلى – شارع البحر الاعظم – امام القرية الفرعونية – الجيزة .

تليفون / 35684050 ، فاكس / 35718931 .

: برج 7 ابراج المانسترلى – شارع البحر الاعظم – امام القرية الفرعونية – الجيزة . تليفون / 35684050 ، فاكس / 35718931 . فرع الدقي : 6 شارع رفاعه – المساحة – الدقى .

تليفون / 33371835 ، فاكس / 37623208 .

: 6 شارع رفاعه – المساحة – الدقى . تليفون / 33371835 ، فاكس / 37623208 . فرع الهرم : عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – شارع الهرم .

تليفون / 3899814 ، فاكس: / 37711640 .

فروع البنك فى 6 اكتوبر

فرع 6 اكتوبر : المحور المركزى – بجوار شرطة النجدة 6 اكتوبر .

تليفون / 38306584 ، فاكس / 38346307 .

: المحور المركزى – بجوار شرطة النجدة 6 اكتوبر . تليفون / 38306584 ، فاكس / 38346307 . فرع مدينة 6 اكتوبر – الحي السادس : المجاورة الخامسة / السوق التجارى / الحى السادس – مدينة 6 أكتوبر .

رقم التليفون / 38333602 ، فاكس / 38339127 .

: المجاورة الخامسة / السوق التجارى / الحى السادس – مدينة 6 أكتوبر . رقم التليفون / 38333602 ، فاكس / 38339127 . فرع 6 اكتوبر- الحى المتميز : عمارة 23,22- المجاورة الثانية – الحى المتميز – 6 اكتوبر .

تليفون / 38352362 ، فاكس / 38357356 .

: عمارة 23,22- المجاورة الثانية – الحى المتميز – 6 اكتوبر . تليفون / 38352362 ، فاكس / 38357356 . مكتب تحصيل الحى الثانى عشر 6 اكتوبر : 5 محلات بالعمارة 33 , 34 المجاورة الخامسة الحي الثاني عشر – 6 اكتوبر .

تليفون / 38325465، فاكس / 38353103 .

تليفون / 38325465، فاكس / 38353103 . فرع الشيخ زايد : عمارة 50 المجاورة الثالثة – الشيخ زايد .

تليفون / 38502894 ، فاكس / 38521463 .

فروع البنك فى الاسكندرية

فرع السلطان حسين : 9 ش الفواطم وبني العباس من شارع السلطان حسين – الازاريطة .

تليفون / 4849057 ، فاكس / 4848986 .

: 9 ش الفواطم وبني العباس من شارع السلطان حسين – الازاريطة . تليفون / 4849057 ، فاكس / 4848986 . فرع فليمنج : 513 أ طريق جمال عبد الناصر – فلمنج – الاسكندرية .

تليفون / 5823495 ، فاكس / 5826858 .

: 513 أ طريق جمال عبد الناصر – فلمنج – الاسكندرية . تليفون / 5823495 ، فاكس / 5826858 . فرع جليم : جليم – طريق الحرية ميدان مظلوم – امام سنترال جليم .

تليفون / 5838996 ، فاكس / 5838920 .

: جليم – طريق الحرية ميدان مظلوم – امام سنترال جليم . تليفون / 5838996 ، فاكس / 5838920 . فرع مارينا : مبنى 12 شمال المركز التجاري الاول – شرق البحيرة المستديرة ك 94 مطروح – الساحل الشمالى .

تليفون / 4062295 ، فاكس / 4061850 .

: مبنى 12 شمال المركز التجاري الاول – شرق البحيرة المستديرة ك 94 مطروح – الساحل الشمالى . تليفون / 4062295 ، فاكس / 4061850 . فرع مراقيا : المنطقة الاولى – بالسوق التجارى – قرية مراقيا السياحية ك 52 طريق اسكندرية مطروح .

تليفون / 3741645 ،فاكس / 3741569 .

: المنطقة الاولى – بالسوق التجارى – قرية مراقيا السياحية ك 52 طريق اسكندرية مطروح . تليفون / 3741645 ،فاكس / 3741569 . فرع برج العرب : عمارة 34 بلوك 12 المجاورة 9 – برج العرب الجديدة .

تليفون / 4593350 ، فاكس / 4592723 .

فرع البنك في القليوبية

فرع بنها : برج الصفا والمروة – ناصية شارع الامل والرياضة – بنها الجديدة .

تليفون / 3231597 ، فاكس / 3224297 .

فرع البنك في البحيرة

فرع دمنهور : شارع عبد السلام الشاذلى بجوار مستشفى المبره – دمنهور .

تليفون / 3374864 ، فاكس / 3374865 .

فروع البنك في الشرقية

فرع الزقازيق : أبراج الحرية – عمارة رقم 1 شارع مديرية الأمن – الزقازيق .

تليفون / 2376885 ، فاكس / 3374833 .

: أبراج الحرية – عمارة رقم 1 شارع مديرية الأمن – الزقازيق . تليفون / 2376885 ، فاكس / 3374833 . مكتبة الطفل بالزقازيق : مكتبة الطفل – شارع سعد زغلول – بجور مديرية الاسكان – الزقازيق .

تليفون / 2318072 ، فاكس / 2318025 .

تليفون / 2318072 ، فاكس / 2318025 . فرع العاشر من رمضان : مبنى جهاز المدينة – خلف صيدناوى – المجاورة الاولى – الحى الاول .

تليفون / 364358 ، فاكس / 364376 .

: مبنى جهاز المدينة – خلف صيدناوى – المجاورة الاولى – الحى الاول . تليفون / 364358 ، فاكس / 364376 . فرع الصالحية الجديدة : عمارة 6 مجاورة 12 امام السوق التجارى – الصالحية الجديدة .

تليفون / 3202614 ، فاكس / 3200270 .

فرع البنك في المنوفية

فرع السادات : 47 شارع بلال بن رباح – المنطقة الاولى – مدينة السادات – المنوفية .

تليفون / 0108555322 – 2600779 ، فاكس / 2600778 .

فرع البنك في كفر الشيخ

فرع كفر الشيخ : عمارة الفرقان – امام مجمع النصر – شارع الجيش – عمارات الاوقاف

تليفون / 3231898 ،فاكس / 3237563 .

فروع البنك في الإسماعيلية

فرع الاسماعيلية : برج الفردوس – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات – الاسماعيلية .

تليفون / 3922304 ،فاكس / 3922312

: برج الفردوس – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات – الاسماعيلية . تليفون / 3922304 ،فاكس / 3922312 فرع الاسماعيلية : برج الثلاثينى – شارع الجمهورية – أول طريق البلاجات .

تليفون / 3917108 ،فاكس / 3917457 .

فروع البنك في بورسعيد

فرع بورسعيد / الغرفة : ش محمد على امام المحافظة – مبنى الغردقة التجارية .

تليفون / 3240432 ،فاكس / 3357600 .

: ش محمد على امام المحافظة – مبنى الغردقة التجارية . تليفون / 3240432 ،فاكس / 3357600 . مكتب تحصيل سعد زغلول بورسعيد : 11 ش سعد زغلول والجيش امام عمر افندى – برج الضرائب – مدينة بورسعيد .

تليفون / 3345200 ،فاكس / 3345300 .

فروع البنك في دمياط

فرع دمياط : عمارة الاوقاف – ش سعد زغلول – الدور الارضى دمياط .

تليفون / 2224055 ،فاكس / 2231967 .

: عمارة الاوقاف – ش سعد زغلول – الدور الارضى دمياط . تليفون / 2224055 ،فاكس / 2231967 . فرع دمياط الجديدة : دمياط الجديدة -المنطقة المركزية – قطعة رقم 90 .

تليفون / 0572402042 ، فاكس /572402043 .

فرع البنك في مرسى مطروح

فرع مرسى علم : علم طريق القصير طريق مرسي علم الرئيسي قرية هوليداي بيتش – قطاع القصير الكيلو 65 .

تليفون / 3750176 ،فاكس / 3750176 .

فروع البنك فى الصعيد

فرع الفيوم : 18 تقسيم الحرية – بندر الفيوم – محافظة الفيوم.

تليفون / 638871 ،فاكس / 6308874 .

: 18 تقسيم الحرية – بندر الفيوم – محافظة الفيوم. تليفون / 638871 ،فاكس / 6308874 . فرع بنى سويف : عمارة 1هـ مساكن البنك – شرق النيل – بنى سويف الجديدة .

تليفون / 2240863 ، فاكس / 2240862 .

: عمارة 1هـ مساكن البنك – شرق النيل – بنى سويف الجديدة . تليفون / 2240863 ، فاكس / 2240862 . فرع المنيا : برج 1 ابراج سلطان شارع طه حسين – المنيا .

تليفون / 2368856- 0126811842 ، فاكس / 2368857 .

برج 1 ابراج سلطان شارع طه حسين – المنيا . تليفون / 2368856- 0126811842 ، فاكس / 2368857 . فرع المنيا الجديدة : عمارة 33 الوحدتين رقم 104 المجاورة الثانية بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة .

تليفون / 2295401 ، فاكس / 2295401 .

: عمارة 33 الوحدتين رقم 104 المجاورة الثانية بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة . تليفون / 2295401 ، فاكس / 2295401 . فرع اسيوط : 2 ش الجمهورية – ابراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات .

تليفون / 2299002 ،فاكس / 2299005 .

: 2 ش الجمهورية – ابراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات . تليفون / 2299002 ،فاكس / 2299005 . فرع سوهاج : برج القضاه – امام جامعة جنوب الوادى – مدينة ناصر .

تليفون / 4602262 ،فاكس / 4601036 .

: برج القضاه – امام جامعة جنوب الوادى – مدينة ناصر . تليفون / 4602262 ،فاكس / 4601036 . فرع قنا : ميدان مديرية الأمن – برج المديرية .

تليفون / 5321603 ،فاكس / 5321605 .

: ميدان مديرية الأمن – برج المديرية . تليفون / 5321603 ،فاكس / 5321605 . فرع الأقصر : شارع المحطة بمدينة الأقصر .

: شارع المحطة بمدينة الأقصر . تليفون / 2384224 ، فاكس / 2384236 .

فرع اسوان : عماره 9 حى العقاد – خلف الصالة المغطاه – طريق السادات .

تليفون / 2305963 ، فاكس / 2305972 .

: عماره 9 حى العقاد – خلف الصالة المغطاه – طريق السادات . تليفون / 2305963 ، فاكس / 2305972 . فرع اسوان / كورنيش النيل : 9 شارع كورنيش النيل – اسوان .

فاكس / 2330486 .

فروع البنك فى سيناء

فرع شرم الشيخ / الهضبة : منطقة البنوك – هضبة ام السيد مدينة شرم الشيخ – شارع البنوك .

تليفون / 3665437 ،فاكس / 3665438 .

/ الهضبة : منطقة البنوك – هضبة ام السيد مدينة شرم الشيخ – شارع البنوك . تليفون / 3665437 ،فاكس / 3665438 . فرع شرم الشيخ / خليج نعمة : مول رقم 8 – خليج نعمة شرم الشيخ .

تليفون / 3601207 ، فاكس / 3601206 .

: مول رقم 8 – خليج نعمة شرم الشيخ . تليفون / 3601207 ، فاكس / 3601206 . فرع شرم الشيخ / نبق : المول التجارى – عرب سات – منطقة جنوب نبق السياحى رقم 11 .

تليفون: 9205469 ،فاكس / 3710266 .

/ نبق : المول التجارى – عرب سات – منطقة جنوب نبق السياحى رقم 11 . تليفون: 9205469 ،فاكس / 3710266 . فرع شرم الشيخ / تيران : مول تيران 28 ,29 – امام السوق التجارى القديم .

تليفون / 3665318 ، فاكس / 3665317 .

: مول تيران 28 ,29 – امام السوق التجارى القديم . تليفون / 3665318 ، فاكس / 3665317 . فرع دهب : المبنى التجارى رقم 7 بالمركز السياحى التجارى – بمنطقة الخدمة السياحية – دهب .

تليفون / 3642558 ، فاكس / 3642557 .

: المبنى التجارى رقم 7 بالمركز السياحى التجارى – بمنطقة الخدمة السياحية – دهب . تليفون / 3642558 ، فاكس / 3642557 . فرع العريش : ش 23 يوليو – بجوار شركة كير سرفيس – شمال سيناء – بجوار بنك الاسكندرية .

تليفون / 0108555313 – 3352997 ، فاكس / 3352998 .

فرع البنك في البحر الأحمر

فرع الغردقة : قرية السندباد السياحية / منطقة القرى السياحية – الغردقة .

تليفون / 3447010 ، فاكس / 3441483 .

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