اركان حرب اللواء الأول مشاة بحري يؤكد وقوفه مع الشرعية وعضو بمجلس الشورى يعلق.

اعلن العميد ركن ناصر قيس اركان حرب اللواء الاول مشاة بحري في سقطرى الولاء للشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

واكد العميد تمسكه بولائه من البداية مؤكدا عدم تغيير موقفه حتى هذه اللحظة.

واستنكر العميد اتهامات بعض الأقلام المأجورة والقنوات الاعلاميه التي نشرت اخبار كاذبه لتضليل تضليل الرأي العام وتشويه مواقفه الوطنيه بحسب رائيه.

واعلن العميد ثبات موقفه ووقوفه في صف الشرعيه ممثله بالرئيس هادي.

ودعا العميد جميع منسوبي اللواء من المغرر بهم العوده الى جادة الصواب والوقوف مع قيادة اللواء لتثبيت دعائم الامن والاستقرار في مجموعة جزر سقطرى.

واكد العميد أن أمن وإستقرار جزيرة سقطرى مسؤليه وطنيه.

وكشف العميد عن تواجده في مقر قوات التحالف العربي منذ أن تم التمرد على قيادة اللواء مؤكدا على تواصله مع القيادة العليا واطلاعهم على كل مأتم من أعمال تمرد بحسب وصفه.

وفي ختام حديثه: حمل العميد كل من أقدم على تلك الأعمال الخارجة عن القانون مسؤلية كل مايترتب عليها من نتائج.

وفي سياق متصل علق عضو مجلس الشورى علي حسين البجيري على بيان اركان حرب اللواء جاء فيه:

تواصلت بالعميد الركن ناصر قيس في سقطرى للاستفسار حول الاشاعات والكلام الذي يدور حول انضمامه الى مجلس الامارات حيث رد بكل حسرة وقهر وقال ان كل مايشاع لا اساس له من الصحة وأنه رجل عسكري ويعرف واجبه الوطني نحو الوطن و ليس ممن يبيعون الكرامة والشرف العسكري مقابل حفنة من المال المدنس.

وان الامر ومافيه هو معاناته في جزيرة سقطرى دون زيارة اسرته واهله في محافظة ابين وكل هذا الصبر من اجل حماية الجزيرة.

ودعا البجيري الكتاب والاعلاميين عدم التسرع والحكم على الناس لمجرد سماع اشاعات ودعايات مغرضة.

واختتم البجيري: اقول لمن يريد يعرف الحقيقة ان ناصر قيس مع الشرعية ومع فخامة الرئيس فلاداعي للكذب والفتن.