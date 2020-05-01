ازياء حوامل محجبات من وحى الفاشنيستا سهى محمد

ازياء حوامل محجبات من وحى الفاشينيستا سهى محمد نقدم لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة من اجمل ازياء الحوامل المحجبات والتى تقدمها الفاشينيستا سهى محمد.

تبحث المرأة المحجبة الحامل عن ملابس محجبات انيقة تناسبها خلال فترة الحمل لأن ملابسها القديمة التقليدية لم تعد تناسبها ولكنها يجب أن تقوم باستغلال بعض القطع من ملابسها لتقوم وتنسيقها على قطع أخرى تناسب حجم بطنها الكبير.

بالإضافة إلى أن ذلك لا يمنعها من شراء ملابس جديدة ولكننا قمنا بجمع بعض إطلالات الفاشينيستا سهى محمد التى تناسب المرأة الحامل والمحبة أيضا وتعطيها أفكار جديدة لارتداء ملابس الحمل ولذلك سوف نعرض لكم مجموعة من أرقى واشيك ملابس الحوامل التي قدمتها مدونة الموضة سهى لتستلهمى منها إطلالاتك.

نبذة عن الفاشينيستا سهى محمد

تعتبر مدونة الموضة سهى محمد واحدة من أكثر الفاشنيستات جمالا والتى تتمتع باستايل أنيق ومحتشم جعلها من أشهر مدونات الموضة المحجبات عبر انستقرام حيث يبلغ عدد متابعيها أكثر من ثلاثمائة ألف متابع، والجدير بالذكر أنها ولدت في الإمارات العربية المتحدة وهي مصممة أزياء تطلق ماركاتها الخاصة وقد درست الإعلام والاتصال الجماهيرى.

نصائح لتنسيق ملابس الحوامل

يجب أن تعتمد الملابس الفضفاضة والفساتين الواسعة والتى تعد من أحدث صيحات الموضة فى هذا الموسم كما ننصحك بارتداء الجيبات والبلوزات الأوفر سايز لانها تليق بإطلالتك في فترة الحمل بالإضافة إلى البناطيل الواسعة سواء الجينز أو القماش.

موديلات ملابس حوامل محجبات

اختارت سهى محمد فى هذا اللوك اللون الأبيض حيث أنها نسقت دريس طويل ذات قصة واسعة مع قميص بذات اللون مفتوح وطويل.

الجيب الواسعة تناسب المرأة الحامل كثيرا ويمكنك تنسيقها مع توب وكارديجان مطبع بالورود.

الفساتين من القطع الرائعة التى تناسب المرأة الحامل وقد أطلت هنا بتصميم مميز حيث اختارت الفستان المنقوش بالأزهار بدرجات الاخضر من الرمادى والنبيتى.

أطلت فى هذا اللوك بألوان النيود الرائجة حيث اختارت دريس طويل و نسقته مع معاطف خريف داكن وهى إطلالة خريفية رائعة.

أجمل ملابس محجبات للحوامل

بينما اعتمدت فى هذة الاطلالة على جيب بينسل بدرجة النيود مع توب أبيض ومعطف طويل.

اعتمدت هنا على المعطف الخفيف باللون الاسود و نسقته مع جينز أزرق واسع واختارت معه شنطة كبيرة من ديور.

أيضا إطلالة أخرى بالفستان الكاجوال بدرجة الرمادى مع قميص طويل بدرجات الاخضر.

دريس أوفر سايز منقوش بدرجات البيج والرمادى مع حجاب باللون الأسود.

ملابس محجبات حوامل 2020

اعتمدت فى معظم إطلالتها على الفساتين وها هو فستان آخر بدرجة الأبيض وارتدت عليه كارديجان.

إطلالة لخريف 2020 تناسب المرأة الحامل وفستان ذات قصة منفوشة ومخطط بدرجات الأصفر مع الأبيض ونسقت معه شنطة من Chloe صغيرة.

إطلالة مريحة وعملية اعتمديها فهى تحتوى على الفيست الطويل الأوفر سايز بدرجات النبيتى مع نقشات بسيطة ونسقت معه بنطلون قماش ذات قصة واسعة.

نود معرفة ما هو رأيك فى ملابس المحجبات الحوامل هذة وما اللوك الذى من الممكن أن تختاريه اذا كنتى حامل أخبرينا الان عبر التعليقات.