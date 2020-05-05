ازياء صيف للسيدات 2020 جديدة مجموعة من التصميمات العصرية التي تجمع كثير من المزايا ربما تناسب ذوقك في الصيف فمنها الطويل والقصير الواسع والضيق بالإضافة إلى تباين الألوان أيضا .

ولأن المرأة العاملة هي نبض المجتمع وحيث أننا في موقع muhtwa.com مؤمنين بدورك البناء ونعلم مقدار تعبك بين أسره وعمل ومتطلبات أخرى كثيرة وحرصا منا على أن تظلي أنيقه وناجحه في مظهرك كما تعودنا منكِ فأتينا لكي بتلك المجموعه لتختاري ما يناسب صيفك دون بحث أو مجهود .

تونيكات للسيدات انيقه

يتميز التونيك بكثير من المزايا تفضلها المرأة بصفة عامة,أهم تلك المميزات أنه مرن يجعل حركتك أسهل بشكل مريح مع أنه في الغالب واسع وشيك أيضا ومناسب لطبيعة العمل كثيرا بالتونيك غير ملفت في مظهره لذلك لقى إعجابا من الجميع .

تونيك ساده ناعم وواسع متوسط الطول بقصه جميله جدا في آخره وأكمام طويلة .

تونيك رمادي واسع منقوش بأسود به قصة مثلثات في طرفه على الركبة بأكمام قصيرة إلى حد ما .

فساتين شيك طويله 2020

سيدتي إن لم تكوني من صاحبات الحركه الكثيره في عملك وتقضي أغلب وقتك جالسه فجربي الفساتين الطويله إنها مريحه جدا في الصيف و ستعجبك كثيرا .

فستان طويل واسع ساده بحزام رفيع بالخصر بلون الفستان وثلاث فيونكات من الأمام في المنتصف ,له أكمام طويلة مريح جدا ومناسب في الصيف .

فستان طويل واسع باللون البني السادة تماما من أي نقوش أو زينه وله أكمام طويلة تنتهي بأسورة , من قماش طري وناعم .

فستان طويل واسع من اللون الأخضر الليموني السادة به حزام أسود في الخصر طويل من الأمام يصل بنهايته للركبة والفستان به نقشه باللون الأسود خط طولي أعلى الصدر منتهية بالحزام , وأكمام طويلة .

فستان أبيض منقوش بورود , واسع , طويل , بأكمام طويلة وحزام الخصر من الجلد البني .

أزياء رائعه للصيف 2020

مجموعه مختلفه في الشكل والتصميم من بينها ما يناسب المحجبات والألوان أيضا فيها الهادي والملفت لأننا حرصنا علي أن تجدي من بينها ما يناسبك .

تونيك واسع متوسط الطول مكون من لونين أعلي الصدر بالأكمام من اللون الرمادي ثم يكمله اللون الكحلي أنه ساده خالي من النقوش والرسوم وأي زخرفه .

تونيك من الشيفون الأصفر السادة واسع متوسط الطول بأكمام طويله بها برواز باللون السماوي اللامع وبه فتحة الرقبة بنفس البرواز اللامع منتهيه بدائره مزخرفه .

ولأن المرأة العاملة لابد أن تحتاج في ملابسها أكثر من زي رسمي فهذا يناسب صيفك إنها بدله ساده رسميه من اللون الرمادي لها جاكيت رمادي قصير وبنطال بنفس اللون والقماش وبه حزام , تحت الجاكيت شيميز أبيض خفيف .

تونك طويل واسع ساده له قصه جميله مميزه من الأمام تميل قليلا نحو الجانب الأيسر وتنتهي بشكل مميز في أخر التونيك ,بأكمام طويلة واسعة وبفتحة رقبة على شكل حرف u , يمكنك أن ترتدي تحته بنطال واسع من الجينز , إنه يناسب صيف للمحجبات كثيرا وربما تحتاجيه لرمضان فنحن علي شرف قدومه .