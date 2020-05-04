ازياء محجبات صيف 2020 كولكشن ازياء محجبات عبر موقع muhtwa.com , نعرض لكم الآن من خلال مقالتنا هذه كولكشن جديدة وتشكيلة رائعة من أشيك وأجمل موديلات ملابس المحجبات التى تواكب موضة هذا الصيف 2020.

موضة ملابس محجبات 2020

لوك محجبات مكون من توب أنيق مصنوع من القماش الليكرا باللون الاسود وعليه بليزر مصنوع من القماش القطن باللون البيج فى بنى وعليهم بنطلون جينز باللون الأزرق السماوى وعليهم أيضا طرحة باللون الاسود.

فستان للمحجبات ذات تصميم مميز وهو مناسب لفصل الصيف حيث أنه فستان مصنوع من القماش الشيفون الناعم الخفيف باللون البينك الفاتح وعليه نقشات من الورود باللون الكشمير فى الاخضر والبنى والبيج وبه حزام حول الخصر من نفس القماش وعليه طرحة من الكريب باللون الكشمير.

لوك للمحجبات أنيق جدا وهو يتكون من توب أنيق مصنوع من القماش القطن فى الشيفون باللون الأبيض وعليه بليزر قصير باللون البيج الفاتح وعليهم بنطلون جينز واسع باللون الأزرق السماوى وعليهم طرحة كريب باللون الأوف وايت.

لوك للمحجبات رائع جدا يحتوى على تى شيرت قصير مصنوع من القماش الشيفون الناعم باللون الأبيض وعليه كارديجان طويل بأكمام طويلة من الشيفون باللون السيمون الفاتح وعليهم بنطلون مصنوع من الليكرا باللون الأبيض وطرحة سيمون داكن.

موديلات ملابس محجبات

لوك محجبات مميز جدا وهو مكون من تى شيرت مصنوع من القماش القطن الخفيف باللون اللبنى فى أسود عليه بليزر أنيق مصنوع من القماش الليكرا باللون الأبيض وبنطلون ليكرا أيضا باللون الزيتى و طرحة بيج فاتح.

لوم يتكون من قميص مصنوع من الشيفون باللون الأبيض الناعم وعليه كارديجان بأكمام واسعة وواسع منقوش باللون الأبيض فى الأزرق والفوشيا والبينك والأحمر وعليهم بنطلون جينز باللون الأزرق وطرحة كريب باللون الأبيض.

لوك محجبات مكون من قميص من الشيفون الناعم باللون الأبيض وعليه كارديجان كت قصير ومصنوع أيضا من الشيفون باللون اللبنى فى الأبيض والفوشيا وعليهم بنطلون من الليكرا باللون السيمون وطرحة سيمون أيضا.

لوك يتكون من قميص من القماش الليكرا فى الشيفون باللون الأبيض وعليه نقشات من الفيونكات باللون الاسود وعليه بنطلون مصنوع من الجينز باللون الأزرق الداكن وطرحة بيج.

ملابس محجبات 2020

لوك محجبات مكون من تى شيرت مصنوع من القطن باللون اللبنى الفاتح فى الأسود وعليه قميص طويل مفتوح باللون الأوف وايت وعليهم بنطلون ليكرا باللون الزيتى الفاتح وطرحة رمادى.

لوك للمحجبات صيفي رائع وهو مكون من قميص مصنوع من الشيفون باللون الأبيض وعليه كارديجان كت طويل باللون الأزرق فى الفوشيا والتركواز والبينك والموف وبنطلون جينز باللون الأزرق وطرحة باللون البيج.

لوك صيفي للمحجبات مكون من بلوزة من الشيفون باللون الأبيض وعليه كارديجان طويل بأكمام واسعة من الشيفون باللون الأبيض فى نبيتى ولبنى فاتح.

قميص شيفون باللون الأبيض وعليه كارديجان قصير بأكمام واسعه باللون التركواز الداكن وبنطلون جينز باللون الكحلي.

ازياء محجبات جديدة

بلوزة مميزة باللون الأخضر الداكن وعليه كارديجان طويل كت باللون الاخضر فى الليموني والبرتقالي الداكن والأبيض بنطلون شيفون باللون السيمون.

بلوزة قصيرة باللون الاسود وعليه كارديجان طويل كت باللون البيج فى الازرق والبني والأبيض وبنطلون جينز كحلى.

قميص من الشيفون باللون الأبيض وعليه جيب طويلة باللون الاخضر.

بلوزة باللون الأبيض وعليها كارديجان طويل وبأكمام طويلة باللون السيمون فى بستاج وكحلى وعليها بنطلون جينز باللون الأزرق.

وبعد أن شاهدت هذه الأزياء الرائعة للمحجبات أخبرينا عبر التعليقات ما هو اللوك الذي يعجبك.