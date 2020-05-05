اسئلة صراحة للبنات جديدة ومحرجة 2020 عبر موقع الاحلام ، من منا لا يجلس مع أصدقائه جلسات ترفيهية أثناء الرحلات والعطلات، وبالتالي نحتاج إلى بعض الالعاب التى تساعدنا في قضاء وقت ممتع والتى توجد العديد منها مثل الفوازير أو الألغاز المليئة بالتحدي والمنافسة ومنها ألعاب أخري تتضمن مجموعة من اسئلة الصراحة والمحرجة بين الأصدقاء وهي من أشهر الألعاب بين وخصوصاً بين البنات وذات شعبية كبيرة بينهم.

اسئلة صراحة محرجة 2020

هل أنت سعيدة في حياتك؟

من الشخص الذي تريد أن تقدمى له اعتذار؟

ماذا يكون رد فعلك لو حبيبك قال لك احبك ولكن لا اريد ان اتزوجك؟

ما الكلمات القليلة التى تعبر عن حياتك التي عشتها؟

ما الشيء الذي تريد البكاء عليه؟

من الشخص الذي تريدى أن يكون بجانبك ويمسح دموعك؟

لو هتختارى بين حبيبك واعز صديق هتختار مين؟

من الشخص الذي يسكن في قلبك؟

اسئلة شخصية صعبة 2020

هل تعتقد أنك شخص سيء الحظ؟

هل تغلب عليكى حزنك في يوم من الأيام؟

من الشخص الذي تقوله له مستحيل أنساك؟

لو هتقولى لنفسك جمله إلى راح راح ومش هتنفع كلمة ياريت هتقولها ليه ؟

من الشخص الذي يعتبر كل شيء في حياتك؟

متى كانت آخر مرة بكيت؟

ما هى الدول التى تتمنى انك تزورها؟

هل تملكين الجرأة ان تقول عمرك كام؟

هل أنت راضية عن شخصيتك ونفسك؟

ما هو الشيء إلى هتعترفي بيه قدامنا الآن؟

لو غمضتن عيني لحظة ايه اول حاجة بتيجي في بالك؟

تفضلي الجواز عن حب ولا جواز تقليدى؟ ولية؟

اسئلة لعبة الصراحة للبنات 2020

ممكن الصداقة تتحول لحب؟

تؤمنين بالصداقة بين الرجل والمرأة؟

هل في يوم كنتى السبب في انك تدمر حياة شخص العملية أو الاجتماعية أو العاطفية؟

هل أنت من الأشخاص كثيرة التفكير؟

من الشخص اللى بتفكرى فيه أغلب الوقت؟

لو اختاروا كى تكون ملكة على الدول العربية كلها ما هو أو قرار هتتخذية؟

هل يوجد شخص في حياتك تكرهه بشدة؟

هل انتى من الأشخاص إلى ممكن تاخدى انطباع عن الشخص من ملابسه؟

ما هو الشيء الذي يلفت انتباهك في الشخص ويجعلك تعجبني به؟

لو حبيتي شخص في الوقت الغلط والمكان الغلط هيكون ايه تصرفك؟

ما هى الحكمة إلى بتؤمن بيها جداً؟

ماهي العادة التي تفعليها كثيراً؟

ما هو اجمل اسم للولد اوالبنات انتى هتختاريه؟

ما هو أول شيء هتعمليه لو كسبتى ملايين؟

هل أنت من الأشخاص الذين لديهم حب التملك واذا تملك الشيء أصابك الملل منه؟

اسئلة صراحة بين الاصدقاء قوية

لو بتمثيل دور درامى مين اللي تختاريها تبقي البطلة ومن إلى هتبقي الشريرة؟

مين اللى كنتى تعتقدين أنها شخصية انطوائية ولكن اكتشفت أنها اجتماعية جداً؟

من الصاحبة إلى دائمًا تكون قلقة على الآخرين وتهتم بشئون الآخرين؟

من كاتمة الأسرار ولا تفشي السر ابدا؟

من اول صاحبة لكى وكانت السبب في تكون المجموعة؟

لو حد غلط في حقكم كمجموعة ايه هو رد فعلك ايه؟

من أكثر واحدة في أصحابك بتعرف تعمل الاكل بشكل جيد وخصوصاً الحلويات؟

من اكتر واحده فى أصحابك بتحب تاكل كتير؟

من الشخصية في صحابك الأكثر حساسية والتأثير بما شيء؟

من الشخص في أصحابك إلى تعتمدون عليه في الأمور الصعبة؟

اسئلة صراحة وجرأة

ما هو اللون المفضل عند صديقتك؟ لماذا تفضل هذا اللون؟

ما هو التاريخ إلى لا يمكن لصديقتك أن تنساه؟ وهل كان تاريخ لذكري حزينة ام جميلة؟

ما هو الشيء الذي تحلم صديقتك بتحقيقه؟ وهل تعتقد أنها تستطيع تحقيقه؟

لو صديقتك حدث لها مشكلة كبيرة ماذا ستفعل لها؟

لو قامت صديقتك بحادثة وتحتاج إلى نقل دم هل تقومين بالتبرع لها أم تتردى؟

لو فعلت صديقتك خطأ لأحد اخر هل تقفين بجانبها أمام الآخرين أم لا؟

اذا كانت صديقتك بإفشاء سر يخصك هل تسامحينها؟

ماذا تفعلى لو صديقتك بالكذب عليكى وكان هذا الكذب خوف عليكى و لمصلحتك؟

ما درجة ثقتك في صديقتك؟

ما الكلمة التى تكررها صديقتك باستمرار؟

اسئلة صراحة قوية

كم مرة شعرت بأنك بحاجة إلى الهروب لمكان معزول والصراخ؟

كم مرة في حياتك شعرت بقمة السعادة؟

كم مرة ذهبت لشراء ملابس وانتى متأكدة انك لن ترتديها ولكنها تعجبك؟

كم مرة قمت بإرجاع أشياء اشتريتها؟

كم مرة قمتى باعداد وجبة كاملة لنفسك دون مساعدة من أحد؟

كم مرة ندمت على تصرف أو فعل قمتى به؟

هل ندمت على كلام صدر منك؟

كم مرة ممكن تتناولي الشيكولاتة في اليوم؟

اسئلة شخصية 2020

كم مرة قمت باتباع الرجيم دون الخروج عنه؟

كم مرة لم تلتزم الرجيم من أجل طعامك المفضل؟

هل قمت بتغيير لون شعرك؟

هل تلتزم الذهاب إلى الصالة الرياضية؟

كم هو وزنك الآن؟

كم سيكون عمرك بعد 25 سنة من الآن؟

كم سيكون كولم لو حذفنا منه 1.5متر؟

لعبة الصراحة اسئلة قوية ومحرجة