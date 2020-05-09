اسباب حركات حديثي الولادة غريبة ولا إرادية عبر موقع الأحلام، يتسائل الكثير من الأمهات ويبحثون عن إجابة لهذا السؤال، وهو عندما يولد الطفل يريد بجميع الطرق الممكنة أن يتواصل مع الأم، حيث يقوم بتنفيذ بعض الحركات اللاإرادية لكي يثير انتباهها نحوه والتفاعل مع حركاته.

حركات الطفل المولود حديثا

بعد إتمام العديد من الدراسات المختلفة الخاصة بشأن هذا الموضوع، ظهر أن سبب فعل الطفل بعض الحركات بشكل عشوائي يكون بسبب السائل الذي يحيط بالجنين عندما يكون في رحم الأم.

وتعد وظيفة هذا السائل حماية الجنين من التعرض لبعض الصدمات التي تفعلها الأم بشكل غير مقصود.

لذلك عندما يأتي الطفل إلى الدنيا يقوم بعمل بعض الحركات التي تشير عن حاجته إلى حماية خارجية وشعور بالأمان.

يكون سبب هذه الحركات أيضاً نمو وكبر جسم الطفل الذي ينتج عنها نمو جميع الأنسجة التي تكون جسمه.

والتي ينتج عنها حدوث حركات عشوائية من الطفل بسبب إحساسه بجميع هذه التغيرات.

كيف يتم التعامل مع المولود الجديد؟

لا يقدر الطفل المولود على طلب ما يريد أو أن يعبر عن احتياجاته خلال شهوره الأولى.

ولذلك من الضروري أن تهتم الأم بكل ما يريده الطفل ويحتاج إليه في تلك الفترة.

والذي يتمثل في التغذية الجيدة، النوم، الأدوية و أغراض النظافة الخاصة به.

يوجد بعض الأساسيات المهمة التي يجب على الأم الجديدة معرفتها، لكي تبعد نفسها تماماً عن العديد من العناء والأشياء الخطيرة، من أجل تمتع طفلها بصحة جيدة.

حركة الطفل المولود حديثاً

تتميز حركة الطفل حديثي الولادة أنها تكون عشوائية دون تدخل فيها، حيث يفعلها من أجل التفاعل مع الأم أو من أجل طلب شيء معين يريد منها أن تفعله، والتي تفهمه الأم بدورها وخبرتها.

حركات الرضيع الغير طبيعية

يوجد العديد من الحركات الغير طبيعية والتي يفعلها الطفل للتعبير عن شيء، ومن أهم هذه الحركات:

حركة الكنع: تعد هذه الحركة مرتبطة بفرح الطفل، وهي عبارة عن حركات بطيئة ومقلوبة، وقد يمتزج مع هذه الحركة الرقص الكنعي، والتي تنتج عن تعرض رأس الطفل بشيء غير معلوم.

تعرض الطفل لتشنج غير طبيعي : في هذه الحالة يصدر الطفل العديد من الأصوات بطريقة مرتفعة أو مختلفة، فيقوم بفعل هذه الحركات غير طبيعية وعشوائية نتيجة لما حدث.

حركة الرجفان: تعتبر هذه الحركة من أنواع الحركات التي تتم بشكل سريع نتيجة للتقلصات التي تحدث في العضلات المتقابلة.

ومن الممكن أن تتم هذه الحركات بشكل منتظم وتظهر عنها بعض الأعراض في الرضيع، مثل:

حدوث فرط في الغدة الدرقية، علاوة على زيادة أو نقصان نسبة السكر في الدم، وفي هذه الحالة يجب استعمال الجهاز الذي يستخدم للأطفال المصابين بمرض الربو، وغيرها.

الحركات الغريبة عند الرضع

يصدر الأطفال الرضع بعض الحركات الغريب التي تعبر عن حالة أو إحساسهم بشيء لا يقدرون على توضيحه إلا بهذه الحركات.

ومن هذه الحركات مثل حركة الرقص، حدوث بعض التشنجات الغير مقصودة وغيرها الكثير من الحركات الأخرى.

حركة رجل الرضيع

تعتبر حركة جسم الرضيع من الأشياء المهمة والطبيعية التي يفعلها الطفل بشكل لا إرادي.

حيث أن حركة الرجل الدائمة التي يفعلها الطفل تعتبر شيء أساسي لتنشيط عضلات الرجل.

والعمل على نمو العضلات بشكل صحي علاوة على التأكد من سلامة صحة الرجل عند الطفل.

الحركات المتواترة عند الرضع

لقد أثبتت بعض الدراسات أن الحركات المتواترة و المقلقة التي يفعلها الطفل، تكون ناتجة عن حدوث اضطراب في الجهاز العصبي.

والذي يعد سبب رئيسي لحدوث هذه الحركات، ولكن من الضروري التأكد من هذا الشيء من خلال القيام ببعض التجارب العصبية الخاصة بالنوم أو الأكل أو غيرها.

الحركات الطبيعية للرضيع

يوجد بعض الأفعال التي تنبه عن راحة الطفل الرضيع وعدم شعوره بالضيق، ومن أهم هذه الأفعال:

هدوءه وسلامه النفسي عندما تحمله الأم، و عدم أحداثه ضجة .

يضحك وينظر إلى أمه ويتأمل في ملامحها علاوة على تحريك قدمه ويده التي تعبران عن الفرحة برؤية أمه.

حركة اليدين عند الرضع

تعتبر حركة اليدين المستمرة بشكل كبير من أهم العلامات التي تدل على التوحد ، حيث يقوم الطفل الثبات على شكل واحد عند تحريك يده.

حيث تكون هذه الحالة ملحوظة، ومن أهم حركات اليدين التي تعتبر عن التوحد: فتح وغلق أصابع اليد بشكل سريع، ويطلق على هذه الحركة رفرفة اليدين.

ولكن ليس دائماً حركة اليدين إشارة إلى التوحد، ولكن تكون هذه الحركات تعبر عن اندهاش أو فرح.

علامات الطفل الطبيعي

يوجد العديد من العلامات التي تعبر عن سلامة الطفل صحياً، مثل:

هدوء الطفل بشكل كامل عند حمله، وعدم إصداره أي صوت مزعج.

انتباهه بشكل ملحوظ إلى الأصوات المحيطة ، حيث يبدأ الطفل في البحث عما يدور حوله من تغيير، علاوة على معرفة مكان مصدر الصوت.

نوم الطفل بشكل أمن وسليم على الأقل أربع ساعات ، دون أن يصدر صراخ أو بكاء على السرير، فهذه من أكبر العلامات التي تشير إلى سلامة الطفل.

رؤيته للأشياء والانجذاب إليها والتفاعل معها، مثل رؤية الألوان المختلفة الى تشد انتباهه، وتشير إلى سلامة عينه.

كيف أعرف أن طفلي الرضيع طبيعي

يتم معرفة أن الرضيع طبيعي من خلال حركته الطبيعية باستمرار، تفاعله مع الجو المحيط به والاستماع إليه عن طريق إصدار بعض الإشارات ا لتي تعبر عن ذلك.

النوم المنتظم للطفل لمدة زمنية كافية والتي تشير إلى عدم اضطرابه.

تفاعله مع الأصوات بشكل ملحوظ.

إن حركات حديثي الولادة، تعد من أكثر الأمور التي تثير حيرة الكثيرون، حيث أن الأطفال الجدد لديهم قدرة كبيرة في عمل العديد من الحركات اللا إرادية والتي يكون سببها التفاعل مع الوسط المحيط بهم، علاوة على التعبير عن شعور داخلي خاص بهم، وفي ختام موضوعنا فريق موقع الأحلام ينتظر تعليقاتكم لأي استفسار أو تساؤل بخصوص هذا الموضوع أسفل alahlam.net.