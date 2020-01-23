استئناف قضية البسط على الأراضي بالشيخ عثمان

عدن (المندب نيوز) منيف عبد الغفور

عقدت محكمة الاستئناف جلستها الثانية برئاسة القاضي رشيد رئيس الشعبة المدنية الثانية في الطعن المقدم من مكتب اشغال مديرية الشيخ عثمان والمجلس المحلي ضد الحكم الصادر من المحكمة الادارية الابتدائية في العام 2018 م حول الارض المصروفة بعقود رسمية الواقعة في وحدة جوار ( 653 ) في مديرية الشيخ عثمان منطقة كود العثماني .

الحكم الصادر من المحكمة الادارية الابتدائية ضد مكتب الاشغال العامة والمجلس المحلي الشيخ عثمان والذي لم ينظر لملكية ( 141) مواطن يمتلكون ( وثائق رسمية سليمة ) عقود انتفاع صادرة من الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني – عدن

منذ عام 2012م بينما الطرف الاخر والمدعو المقبلي قام بتسوير الموقع بدون ترخيص بناء و لايمتلك وثائق رسمية .

السلطة المحلية في الشيخ عثمان قامت بدورها بعملية ازالة للسور للاخ أحمد المقبلي الباسط على الموقع لعدم امتلاكه للوثأئق وعدم استخراج ترخيص بناء .

الامر الذي استدعى حضور جمع غفير من المواطنين للتدخل امام المحكمة الاستئنافية ضد القرار الصادر من المحكمة الادارية الابتدائية ورفع الضرر الواقع والصادر من المحكمة الادارية .

صدور الحكم الذي تضرر على اثره 141 مواطن من ملاك الاراضي في الموقع الكائن بمنطقة كود العثماني بالشيخ عثمان يمتلكون احقيتهم بعقود رسمية من الهيئة العامة للاراضي بعدن حيث تقدم المواطنون بشوكواهم الى السلطة المحلية بالمديرية بمندوبون عنهم لاستئناف في المحكمة الادارية وهم :

الاخ / (ا ، ن ، م )

الاخ / (ع ، ا، س )

ودوي الشهيد ( ع ، ح ، ق)

وفي تصريح صحفي للمندوبون عن ملاك الاراضي طالب فيه المتضررون ملاك البقع تمكينهم من اراضيهم المصروفة من الهيئة العامة للاراضي عدن آملين من عدالة محكمة الاستئناف الادارية الموقرة بالانصاف لهم وحماية اراضيهم وانتزاع الحق لهم من البسط والسطو الجائر على اراضي المواطنين الكائنة ضمن حدود الجوار ( 653 ) في منطقة كود العثماني بمديرية الشيخ عثمان .