كريتر سكاي

استبعاد للمحافظات الشمالية من مهرجان ثقافي ترعاة الحكومة بعدن

23 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

ابلغت اللجنة المنظمة لمهرجان الشعوب والتراث  الثالث بالعاصمة المؤقتة عدن الفرق المشاركة من المحافظات الشمالية بأنه قد تم استبعادهم من المشاركة في  مهرجان هذا العام الذي يقام برعاية حكومية هذه المرة .

وقال مصدر في أحد الفرق المستبعدة ، أن اللجنة المنظمة للمهرجان ابلغتهم عدم مشاركة فرق المحافظات الشمالية  بحجة الاوضاع الامنية بعدن .

والفرق المستبعدة من المشاركة في تقديم عروضها الثقافية والفنية والتراثية ضمن بقية المحافظات الجنوبية والشرقية على مدى ثلاث ايام المهرجان هي محافظات صنعاء ، 

وتعز والحديدة والبيضاء و ريمة. 

وعبر المصدر: عن اسفه الشديد جراء حرمان خمس محافظات يمنية كانت مشاركة في المهرجان في موسمهِ الأول والثاني لكنهم حرموا منه هذا العام دون اي اسباب تذكر، غير السبب الأمني الذي  تحججت به اللجنه المنظمة وهو سبب تنفيه مشاركتنا في العامين الماضيين دون وجود موانع امنية تذكر.   

ويدشن في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس مهرجان الشعوب التراث الثالث والذي تشارك فيه مختلف المحافظات الجنوبية فقط ،  بالإضافة إلى عدد من المواطنين القاطنين من جاليات قديمة لدول عربية واجنبية بعدن وسيستمر لمدة 3 ايام .

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استبعاد الحكومة الشمالية بعدن ترعاة ثقافي للمحافظات من مهرجان

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