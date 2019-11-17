عدن الغد

استجابة أمنية للحملة الاعلامية التي اطلقتها الرابطة الاعلامية سما و منظمة سما لحماية متنفسات عدن

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 18 دقيقة
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استجابة أمنية للحملة الاعلامية التي اطلقتها الرابطة الاعلامية سما و منظمة سما لحماية متنفسات عدن

بتعليمات صارمة من اللواء الفذ / شلال علي شائع مدير عام أمن العاصمة عدن باشرت شرطة القاهرة بقيادة الرائد / طارق الحاج مدير شرطة المنصورة صباح هذا اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 حملة واسعة لإزالة بعض العشوائيات و المعوقات لحركة السير في أنحاء واسعة من م/ الشيخ عثمان و المنصورة و القاهرة .
و لقد لآقت هذه الحملة تأييد واسع و استحسان كبير من قبل المواطنين الذين رحبوا عن سعادتهم الغامرة في إعادة جمال عدن و رونقها و حضارتها .
و بهذه الإجراءات العاجلة تثمن الرابطة الإعلامية و منظمة سما للتنمية و الإرشاد الجهود التي يبذلها أمن عدن و شرطة القاهرة في ردع كل من تسول له نفسه الاستخفاف و العبث بمعالم عدن و آثارها .
*من رامي الردفاني

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عدن الغد

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