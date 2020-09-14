استجابة التحالف العربي لصرف رواتب القوات الجنوبية

4 مايو / خاص



كشفت مصادر مطلعة استجابة قوات التحالف العربي والحكومة لمطالب القوات المسلحة الجنوبية.

وأكدت المصادر أن عملية صرف مرتبات قوات الدعم والاسناد والاحزمة الامنية وبقية القوات ستبدأ خلال اليومين القادمين فيما تشمل عملية الصرف اسر الشهداء والجرحى ودفع كافة المستحقات.

وأقر اجتماع عقد بين عدد من القيادات العسكرية الجنوبية البارزة مع قيادة قوات التحالف بعدن الى الاتفاق على صرف مستحقات ومرتبات القوات الجنوبية.

وكانت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي قد وجهت قيادات الوحدات العسكرية كافة خلال اجتماع اليوم بضبط النفس وعدم التصعيد، مؤكدة بأنها ستعمل قيادة المجلس على معالجة كافة الاشكاليات والاحتياجات وبالتشاور مع القيادة السياسية العليا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الحريصة على الأمن والاستقرار، والداعمة لجهود السلام والتنمية وبما يحقق توجيه القدرات والامكانيات المتاحة لوقف التمدد الإيراني بالمنطقة ومكافحة الإرهاب الاخواني.