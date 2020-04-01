منوعات
استخدامات اقراص نولفادكس Nolvadex
استخدامات اقراص نولفادكس Nolvadex من خلال موقع الاحلام , اقراص نولفادكس هو دواء منشط عام للجسم فهو يستخدم لتنشيط البويضات عند النساء ويستخدم لاعبى كمال الاجسام .
فوائد اقراص نولفادكس
- يستخدم في حالات تأخر الحمل عند النساء فهو يساعد على تنشيط إنتاج البويضات .
- يدخل في علاج سرطان الثدي فهو يقلل من حجم الأورام في منطقة الصدر .
- يدخل في علاج الأورام .
- كثير من الرياضيين وخاصة لاعبي كمال الاجسام يستخدمون اقراص نولفادكس لمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازم للقيام بالرياضة الأزمة .
- يستخدم لتحفيز انسجة الجسم من خلال العمل على هرمونات الجسم .
- يعمل على غدة الثدي عند الرجال والنساء .
- يعمل اقراص نولفادكس على خلايا الجسم التي لها تأثير مباشر على هرمونات الانوثة في الجسم وزيادة هرمون الاستروجين مما يسبب نمو غدد الصدر بشكل كبير .
- يعالج تلف أنسجة الجسم .
اضرار استخدام اقراص نولفادكس
على الرغم من استخدامات اقراص Nolvadex المتعددة ولكن قد يصاحب استخدام العقار ظهور بعض المشاكل الصحية الأخرى وهي :
- استخدام اقراص نولفادكس لا تعمل على هرمونات الاستروجين في الجسم ولكن تقوم بتوقيفها نهائيا .
- استخدام حبوب Nolvadex يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستراديول في الجسم .
- يقلل من مستوى IGF في الجسم ويؤثر على نسبة التكوين العضلي في الجسم .
احتياطات استخدام اقراص نولفادكس
- لا ينصح باستخدام اقراص Nolvadex في حالة وجود رد فعل تحسسي اتجاه مكونات العقار ز
- يجب إخبار الطبيب بالأدوية والمشاكل الصحية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها قبل استخدام العقار لتحديد مدى ضرورة استخدام Nolvadex .
- لا يوصف دواء Nolvadex المرضى الذين يتناولون ادوية سرطان .
- لمن يعانون من مشاكل في الكبد تجنب استخدام نولفادكس .
- لا ينصح باستخدام Nolvadex في حالة ارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم .
- يجب الابتعاد عن استخدام نولفادكس في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية أو وجود خطط مستقبلية للحمل .
الاثار الجانبية لاقراص نولفادكس
عند استخدام أقراص Nolvadex قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية وهي كالتالي :
- ظهور تورم في بعض مناطق الجسم مع آلام في الجسم .
- اضطرابات في المعدة .
- الإصابة بالحمى .
- تورم في اليدين و الساقين والكاحلين .
- زيادة إفرازات المهبلية .
- الشعور بالدوخة والدوار .
- التعب والإجهاد .
- ضعف القدرة الجنسية لدي الرجال .
- ظهور بثور حمراء اللون على الجسم .
- الشعور بتخدير في بعض مناطق الجسم .
- آلام في المعدة وتقلصات .
- تساقط الشعر .
- صداع وتنميل في الجسم .
- نزيف اثناء الدورة الشهرية أو انقطاع الدورة الشهرية .
- ضيق في التنفس .
- اضطرابات في الرؤية .
- الشعور بآلام واحمرار حول منطقة الورم .
في حالة استمرار ظهور تلك الأعراض يجب إخبار الطبيب فورا .
جرعة حبوب نولفادكس
- يتم استخدام حبوب Nolvadex بمعدل مرة واحدة في اليوم .
- يتم تحديد الجرعة والتركيز ومدة العلاج على حسب الحالة الصحية وتحت إشراف الطبيب .
سعر حبوب نولفادكس
- متوفر أقراص Nolvadex بتركيز 10 مجم سعر العبوة 32 جنية مصري .
يتم إنتاج حبوب نولفادكس بواسطة شركة اسي .
موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام نولفادكس بدون استشارة الطبيب او الصيدلي .
للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم اسفل المقال .