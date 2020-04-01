استخدامات اقراص نولفادكس Nolvadex من خلال موقع الاحلام , اقراص نولفادكس هو دواء منشط عام للجسم فهو يستخدم لتنشيط البويضات عند النساء ويستخدم لاعبى كمال الاجسام .

فوائد اقراص نولفادكس

يستخدم في حالات تأخر الحمل عند النساء فهو يساعد على تنشيط إنتاج البويضات .

يدخل في علاج سرطان الثدي فهو يقلل من حجم الأورام في منطقة الصدر .

يدخل في علاج الأورام .

كثير من الرياضيين وخاصة لاعبي كمال الاجسام يستخدمون اقراص نولفادكس لمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازم للقيام بالرياضة الأزمة .

يستخدم لتحفيز انسجة الجسم من خلال العمل على هرمونات الجسم .

يعمل على غدة الثدي عند الرجال والنساء .

يعمل اقراص نولفادكس على خلايا الجسم التي لها تأثير مباشر على هرمونات الانوثة في الجسم وزيادة هرمون الاستروجين مما يسبب نمو غدد الصدر بشكل كبير .

يعالج تلف أنسجة الجسم .

اضرار استخدام اقراص نولفادكس

على الرغم من استخدامات اقراص Nolvadex المتعددة ولكن قد يصاحب استخدام العقار ظهور بعض المشاكل الصحية الأخرى وهي :

استخدام اقراص نولفادكس لا تعمل على هرمونات الاستروجين في الجسم ولكن تقوم بتوقيفها نهائيا .

استخدام حبوب Nolvadex يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستراديول في الجسم .

يقلل من مستوى IGF في الجسم ويؤثر على نسبة التكوين العضلي في الجسم .

احتياطات استخدام اقراص نولفادكس

لا ينصح باستخدام اقراص Nolvadex في حالة وجود رد فعل تحسسي اتجاه مكونات العقار ز

في حالة وجود رد فعل تحسسي اتجاه مكونات العقار ز يجب إخبار الطبيب بالأدوية والمشاكل الصحية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها قبل استخدام العقار لتحديد مدى ضرورة استخدام Nolvadex .

لا يوصف دواء Nolvadex المرضى الذين يتناولون ادوية سرطان .

لمن يعانون من مشاكل في الكبد تجنب استخدام نولفادكس .

لا ينصح باستخدام Nolvadex في حالة ارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم .

يجب الابتعاد عن استخدام نولفادكس في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية أو وجود خطط مستقبلية للحمل .

الاثار الجانبية لاقراص نولفادكس

عند استخدام أقراص Nolvadex قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية وهي كالتالي :

ظهور تورم في بعض مناطق الجسم مع آلام في الجسم .

اضطرابات في المعدة .

الإصابة بالحمى .

تورم في اليدين و الساقين والكاحلين .

زيادة إفرازات المهبلية .

الشعور بالدوخة والدوار .

التعب والإجهاد .

ضعف القدرة الجنسية لدي الرجال .

ظهور بثور حمراء اللون على الجسم .

الشعور بتخدير في بعض مناطق الجسم .

آلام في المعدة وتقلصات .

تساقط الشعر .

صداع وتنميل في الجسم .

نزيف اثناء الدورة الشهرية أو انقطاع الدورة الشهرية .

ضيق في التنفس .

اضطرابات في الرؤية .

الشعور بآلام واحمرار حول منطقة الورم .

في حالة استمرار ظهور تلك الأعراض يجب إخبار الطبيب فورا .

جرعة حبوب نولفادكس

يتم استخدام حبوب Nolvadex بمعدل مرة واحدة في اليوم .

يتم تحديد الجرعة والتركيز ومدة العلاج على حسب الحالة الصحية وتحت إشراف الطبيب .

سعر حبوب نولفادكس

متوفر أقراص Nolvadex بتركيز 10 مجم سعر العبوة 32 جنية مصري .

يتم إنتاج حبوب نولفادكس بواسطة شركة اسي .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام نولفادكس بدون استشارة الطبيب او الصيدلي .

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