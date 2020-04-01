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استخدامات اقراص نولفادكس Nolvadex

1 أبريل، 2020
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استخدامات اقراص نولفادكس Nolvadex

استخدامات اقراص نولفادكس Nolvadex من خلال موقع الاحلام , اقراص نولفادكس هو دواء منشط عام للجسم فهو يستخدم لتنشيط البويضات عند النساء ويستخدم لاعبى كمال الاجسام .

فوائد اقراص نولفادكس

  • يستخدم في حالات تأخر الحمل عند النساء فهو يساعد على تنشيط إنتاج البويضات .
  • يدخل في علاج سرطان الثدي فهو يقلل من حجم الأورام في منطقة الصدر .
  • يدخل في علاج الأورام .
  • كثير من الرياضيين وخاصة لاعبي كمال الاجسام يستخدمون اقراص نولفادكس لمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازم للقيام بالرياضة الأزمة .
  • يستخدم لتحفيز انسجة الجسم من خلال العمل على هرمونات الجسم .
  • يعمل على غدة الثدي عند الرجال والنساء .
  • يعمل اقراص نولفادكس على خلايا الجسم التي لها تأثير مباشر على هرمونات الانوثة في الجسم وزيادة هرمون الاستروجين مما يسبب نمو غدد الصدر بشكل كبير .
  • يعالج تلف أنسجة الجسم .

اضرار استخدام اقراص نولفادكس

على الرغم من استخدامات اقراص Nolvadex المتعددة ولكن قد يصاحب استخدام العقار ظهور بعض المشاكل الصحية الأخرى وهي :

  • استخدام اقراص نولفادكس لا تعمل على هرمونات الاستروجين في الجسم ولكن تقوم بتوقيفها نهائيا .
  • استخدام حبوب Nolvadex يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستراديول في الجسم .
  • يقلل من مستوى IGF في الجسم ويؤثر على نسبة التكوين العضلي في الجسم .

احتياطات استخدام اقراص نولفادكس

  • لا ينصح باستخدام اقراص Nolvadex في حالة وجود رد فعل تحسسي اتجاه مكونات العقار ز
  • يجب إخبار الطبيب بالأدوية والمشاكل الصحية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها قبل استخدام العقار لتحديد مدى ضرورة استخدام Nolvadex .
  • لا يوصف دواء Nolvadex المرضى الذين يتناولون ادوية سرطان .
  • لمن يعانون من مشاكل في الكبد تجنب استخدام نولفادكس .
  • لا ينصح باستخدام Nolvadex في حالة ارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم .
  • يجب الابتعاد عن استخدام نولفادكس في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية أو وجود خطط مستقبلية للحمل .

الاثار الجانبية لاقراص نولفادكس

عند استخدام أقراص Nolvadex قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية وهي كالتالي :

  • ظهور تورم في بعض مناطق الجسم مع آلام في الجسم .
  • اضطرابات في المعدة .
  • الإصابة بالحمى .
  • تورم في اليدين و الساقين والكاحلين .
  • زيادة إفرازات المهبلية .
  • الشعور بالدوخة والدوار .
  • التعب والإجهاد .
  • ضعف القدرة الجنسية لدي الرجال .
  • ظهور بثور حمراء اللون على الجسم .
  • الشعور بتخدير في بعض مناطق الجسم .
  • آلام في المعدة وتقلصات .
  • تساقط الشعر .
  • صداع وتنميل في الجسم .
  • نزيف اثناء الدورة الشهرية أو انقطاع الدورة الشهرية .
  • ضيق في التنفس .
  • اضطرابات في الرؤية .
  • الشعور بآلام واحمرار حول منطقة الورم .

في حالة استمرار ظهور تلك الأعراض يجب إخبار الطبيب فورا .

جرعة حبوب نولفادكس

  • يتم استخدام حبوب Nolvadex بمعدل مرة واحدة في اليوم .
  • يتم تحديد الجرعة والتركيز ومدة العلاج على حسب الحالة الصحية وتحت إشراف الطبيب .

سعر حبوب نولفادكس

  • متوفر أقراص Nolvadex بتركيز 10 مجم سعر العبوة 32 جنية مصري .

يتم إنتاج حبوب نولفادكس بواسطة شركة اسي .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام نولفادكس بدون استشارة الطبيب او الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم اسفل المقال .

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