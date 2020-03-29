استخدام اسيكير لعلاج الحموضة Acicare من خلال موقع الاحلام , ينتمي دواء اسيكير إلى ادوية الحموضة التي تحتوى على مادة رانيتيدين والتي تمنع مستقبلات الهيستامين في خلايا المعدة وبتالي تقليل من افراز حموضة المعدة وانتاج حمض الخيدروكلوريك .

المادة الفعالة : مادة رانيتيدين بتركيز 150 – 300 مجم .

دواعي استخدام اقراص اسيكير

يستخدم لعلاج حالات قرحة المعدة الحميدة .

علاج قرحة الاثني عشر .

علاج قرحة الناتجة عن كثرة تناول ادوية مضادة للالتهاب وادوية غير الستيرويدية .

علاج قرحة الاثني عشر المرتبطة بالاصابة بالتهاب هيلكوباكتر بيلوري .

علاج قرحة ما بعد العمليات الجراحية .

التهاب المعدي المريئئ الانسكابي .

علاج مرض زولينجر اليسون وهو زيادة افراز حموضة المعدة .

علاج حالات عسر الهضم الناتج عن تناول الاكلات الدسمة .

يستخدم للوقاية من قرح الكروب في الحلات الخيرة .

الوقاية من الاصابة بنزيف متكرر ناتج عن قرحة المعدة ومرض مندلسون .

موانع استخدام اقراص اسيكير

يحذر تناول اقراص Acicare لمن يعانون من فرط حساسية اتجاه مادة الرانيتيدين .

احتياطات استخدام اقراص اسيكير

قد يسبب تناول اقراص Acicare اخفاء لاعراض الاصابة بسرطان المعدة ولذلك يجب التشخيص جيدا والتأكد بعدم خلايا سرطانبية قبل تناول العقار .

يستخدم العقار بحذر لمن يزيد عمرهم عن 40 عام والتي ظهرت عليهم اعراض سوء هضم جديدة أو اعراض جديدة يجب عليهم التشخيص جيدا للتأكد من عدم وجود سرطان قبل البدء بالعلاج .

يتم افراز المادة لافعالة في البلازما في حالة فشل كلوي شديد ولذلك ينصح بتقليل الجرعة إلى 150 مجم مرة واحدة مساء لمدة 4 – 8 اسابيع .

يجب الحذر عند استخدام علاج Acicare مع ادوية المضادة للالتهاب الغير ستيويدة .

يستخدم العقار بحذر مع المسنين حيث يكونوا أكثر عرضة لظهور الاعراض الجانبية .

الاثار الجانبية لاقراص اسيكير

عند استخدام اقراص Acicare قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية مثل :

الإصابة بالاسهال .

اضطرابات معوية .

تغيرات في وظائف ونتاج اخبار الكبد .

الشعور بالصداع والدوار .

ظهور طفح جلدي والشعور بالتعب .

اعراض جانبية نادرة

الاصابة بالتهاب في البنكرياس .

سرعة ضربات القلب .

بطيء في ضربات القلب .

انسداد اذيني بطيني .

اهتياج .

خلل في الرؤية .

الصلع .

الدخول في حالة من الاكتئاب والهلاوس وخاصة من كبار السن .

رد فعل تحسسي وارتفاع درجة حرارة الجسم .

آلأام في العضلات والمفاصل .

نقص في عدد كريات المحببة وكرات الدم البيضا والصفائح الدموية .

التفاعل العقاري مع اسيكير

يحذر تناول دواء Acicare بشكل متزامن مع الادوية التالية :

ادوية الحموضة تقلل من مفعول العقار .

سيكلوسبورين وجنتاميسين وجليبيزايد وجليبيورايد وميدازولام وميتوبرولول وبنتوكسي فيللين وفينيتوين وكينيدين يزيدوا من سمية العقار .

دواء اسيكير مع الحمل والرضاعة الطبيعية

لا ينصح باستخدام دواء Acicare أثناء فترة الحمل حيث تخترق مادة الرانيتيدين المشيمة وتؤثر على الجنين .

لا ينصح باستخدام اسيكير مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .

جرعة اقراص اسيكير

الجرعة الاعتيادية للبالغين لعلاج قرحة المعدة والاثني عشر : يتم تناول جرعة يومية بمعدل 150 – 300 مجم مرة واحدة في اليوم لمدة 4 – 8 أسبيع .

: يتم تناول جرعة يومية بمعدل 150 – 300 مجم مرة واحدة في اليوم لمدة 4 – 8 أسبيع . علاج قرحة الاثني عشر الناتجة عن هيليكوباكتر بيلوري : يتم تناول جرعة بمعدل 300 مجم مقسمة على جرعيتن مع ادوية مضاد حيوي مثل الاموكسيسللين بتركيز 750 مجم 3 مرات في اليوم و ميترونيدازول بتركيز 500 مجم 3 مراتف ي اليوم ويستمر العلاج لمدة اسبوعين .

يتم تناول جرعة بمعدل 300 مجم مقسمة على جرعيتن مع ادوية مضاد حيوي مثل الاموكسيسللين بتركيز 750 مجم 3 مرات في اليوم و ميترونيدازول بتركيز 500 مجم 3 مراتف ي اليوم ويستمر العلاج لمدة اسبوعين . لعلاج حالات عسر الهضم المزمن : يتم تناول جرعة بمعدل 150 مجم مرتيبن في اليوم أو 300 مجم مرة واحدة كل مساء لمدة 6 أسابيع .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول اقراص اسيكير بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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