المندب نيوز

استشهاد ثلاثة من أبطال لواء الأماجد في مواجهات عنيفة مع الحوثين بمكيراس

24 أبريل، 2020
0
استشهاد ثلاثة من أبطال لواء الأماجد في مواجهات عنيفة مع الحوثين بمكيراس

مكيراس (المندب نيوز  ) خاص

اندلعت فجر اليوم الجمعة أول ايام شهر رمضان معارك عنيفة بين لواء الأماجد الذي يقوده العميد صالح الشاجري ومليشيات الحوثي في مكيراس.

وسقط ثلاثة شهداء من أبطال لواء الأماجد وقوات المقاومة فجر اليوم في الهجوم الذي نفذته قوات لواء الأماجد على مواقع الحوثيين في مديرية مكيراس .

والشهداء هم :
– عبدربه محمد المصرور القفعي(لودر)
– احمد مبارك غالب القفعي(لودر)
– عمار عادل الجابري(مودية)

والجرحى :
أحمد سالم عبدربه القفعي(لودر)
برصيص القفعي (لودر)

واسفر الهجوم عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين .

وبحسب شهود عيان فإن عدد من الأطقم التابعة للحوثيين مرت في مكيراس باتجاه محافظة البيضاء وتحمل على متنها عشرات الجثث من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين .

ومنذو اسبوعين بدأت حملة عسكرية لتحرير مكيراس والتي اطلقها قائد لواء الاماجد القائد صالح الشاجري وبمساندة طائرات التحالف العربي .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبطال استشهاد الأماجد الحوثين بمكيراس ثلاثة عنيفة في لواء مع من مواجهات

إقرا أيضا

Photo of اللواء “السقطري” يكرم مُنقذي الرجل المسن بكريتر ويحيي فيهم روح الأقدام والشجاعة

اللواء “السقطري” يكرم مُنقذي الرجل المسن بكريتر ويحيي فيهم روح الأقدام والشجاعة

24 أبريل، 2020
Photo of بكلفة  60 ألف دولار.. مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال ” DR”

بكلفة  60 ألف دولار.. مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال ” DR”

24 أبريل، 2020
Photo of انتقالي حضرموت يؤيد البيان التوضيحي للمجلس بشأن المستجدات في العاصمة عدن

انتقالي حضرموت يؤيد البيان التوضيحي للمجلس بشأن المستجدات في العاصمة عدن

24 أبريل، 2020
Photo of انتقالي لحج يستنكر حملة الاعتقالات التي تقدم عليها السلطة بحق الإعلاميين

انتقالي لحج يستنكر حملة الاعتقالات التي تقدم عليها السلطة بحق الإعلاميين

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق