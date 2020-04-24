استشهاد ثلاثة من أبطال لواء الأماجد في مواجهات عنيفة مع الحوثين بمكيراس

مكيراس (المندب نيوز ) خاص

اندلعت فجر اليوم الجمعة أول ايام شهر رمضان معارك عنيفة بين لواء الأماجد الذي يقوده العميد صالح الشاجري ومليشيات الحوثي في مكيراس.

وسقط ثلاثة شهداء من أبطال لواء الأماجد وقوات المقاومة فجر اليوم في الهجوم الذي نفذته قوات لواء الأماجد على مواقع الحوثيين في مديرية مكيراس .

والشهداء هم :

– عبدربه محمد المصرور القفعي(لودر)

– احمد مبارك غالب القفعي(لودر)

– عمار عادل الجابري(مودية)

والجرحى :

أحمد سالم عبدربه القفعي(لودر)

برصيص القفعي (لودر)

واسفر الهجوم عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين .

وبحسب شهود عيان فإن عدد من الأطقم التابعة للحوثيين مرت في مكيراس باتجاه محافظة البيضاء وتحمل على متنها عشرات الجثث من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين .

ومنذو اسبوعين بدأت حملة عسكرية لتحرير مكيراس والتي اطلقها قائد لواء الاماجد القائد صالح الشاجري وبمساندة طائرات التحالف العربي .