عدن تايم

استشهاد جريح متأثرا بإصابته في الضالع

13 يناير، 2020
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استشهد, احد جرحى المقاومة الجنوبية, متأثرا بإصابته برصاص حوثي شمال الضالع .
وقال, مصدر اعلامي بجبهة “حجر” ان المقاوم, عبدالله الشعيبي, قد وافته المنية اليوم الاثنين, متأثرا بالإصابة التي تعرض لها بتاريخ 11 يناير الجاري, اثناء معارك مع مليشيا الحوثي في جبهة الفاخر شمال محافظة الضالع.

واضاف, المصدر ذاته ان الاصابة التي تعرض لها من قبل عناصر الحوثي كانت بالغة ونقل على اثرها الى احد المستشفيات لتلقي العلاج.

يذكر ان افراد المقاومة يخوضون معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي في جبهات الضالع جنوب البلاد.

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استشهاد الضالع بإصابته جريح في متأثرا

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