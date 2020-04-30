استشهاد قيادات عسكرية في الجيش الوطني بجبهة صرواح ( الاسماء)

كشفت مصادر إعلامية عن استشهاد قيادات من الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب مدينة مأرب 173كم شرق العاصمة صنعاء اثر المواجهات مع مقاتلي جماعة الحوثي .

وأشارت المصادر الإعلامية إلى استشهاد العقيد عبد الله سهيل العبدي والملازم هاني العبدي في المعارك الدائرة في جبهة صرواح ضد مقاتلي الجماعة الحوثية .

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية، بمصرع قيادات حوثية كبيرة والعشرات من أفراد الميليشيا الحوثية على أيدي أبطال قوات الجيش الوطني اليمني بصرواح .

وبحسب المصادر فإن القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها في صرواح هم:

القيادي الحوثي يحيى حسن الماخذي

النقيب روح الله الغانمي

المقدم محمد علي صالح الحضوري

ويأتي هذا وسط اختراق مستمر من قبل الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية في جميع الجبهات الأمر الذي يقابله أبطال الجيش الوطني بحزم وصلابة حيث تتكبد الميليشيا الحوثية خسائر متكررة في محاولة زحف أو تقدم نحو مواقع الجيش الوطني.