عدن 24

استشهاد مواطنة وإصابة زوجها في انفجار لغم حوثي

عدن 24 عدن 24 منذ 5 دقائق
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عدن24 ـ متابعات
استشهدت مواطنة وأصيب زوجها اليوم الإثنين، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في منطقة المعقر بمديرية ذُباب غرب محافظة تعز اليمنية.
وقال مصدر طبي في مستشفى المخا، إن المواطن صالح سالم أحمد الميطي البالغ من العمر 60 عاماً أصيب بجروح وكسر مفتوح في ساقه اليمنى، واستشهدت زوجته بعد انفجار اللغم بهما خلال مرورهما في إحدى الطرقات الفرعية.
وأضاف المصدر أنه جرى نقل المواطن إلى مستشفى المخا الميداني لتلقي العلاج، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلاحدود في عدن.
ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات العامة والفرعية.

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استشهاد انفجار حوثي زوجها في لغم مواطنة وإصابة

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