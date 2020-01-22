اليمن العربي

استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في القطابا بالحديدة

22 يناير، 2020
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إستشهد مواطن نازح بإنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي شمال شرق القطابا في طريق الخوخة التحيتا بمحافظة الحديدة.

 

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة أن عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بطريق القطابا انفجرت بسيارات نوع“هيلوكس” تسببت في إستشهاد سائقها ويدعى يوسف احمد الشرفي البالغ من العمر 25 عام نازح في مخيم الجشه بمديرية الخوخة .

 

وأكد المصدر أنه تم نقل المواطن لحظة إصابته إلى المستشفى لكن إصابتة كانت خطيرة مما أدى إلى وفاته بعد وصولة إلى المستشفى .

 

وتواصل ميليشيا الحوثي الإجرامية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء.

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استشهاد الحوثي القطابا بالحديدة بانفجار زرعتها عبوة في مليشيات مواطن ناسفة

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