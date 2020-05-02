نيوز يمن

استشهاد مواطن بنيران القصف الحوثي على سوق مدينة حيس

2 مايو، 2020
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@ حيس، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-05-02 22:12:09

مليشيات الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية والأسواق والطرقات وتتسبب في استشهاد مواطن في مدينة حيس بالحديدة.

وقال مراسل نيوزيمن، إن المليشيات فتحت وابلاً من الرصاص من أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية والسوق العام في مركز المدينة.

وأوضح أن المواطن “عبدالله محمد عبدالعزيز الرمادي” اصيب بطلق ناري اثناء تواجده في السوق.

من جانبه قال د. نجيب نزالي، مدير النقطة الطبية التابعة للواء الحادي عشر عمالقة: إن المواطن أصيب في منطقة البطن وتم إسعافه إلينا في النقطة الطبية وأجريت له الإسعافات الأولية وتم تحويله للخوخة لكنه فارق الحياة.

يذكر ان سوق حيس يتعرض للقصف والاستهداف المتواصل من قبل المليشيات التي تضرب أحياء وتجمعات المدينة ومركزها السكاني وسقط ضحايا من المدنيين بين شهيد وجريح في أوقات متفرقة.

ويوم الجمعة كانت المليشيات عاودت قصف الأحياء السكنية في مديرية حيس بقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف وهستيري وفتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على منازل المواطنين، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح القناصة ومعدل البيكا واستمرت لساعات طويلة، وخلفت حالة من الرعب في صفوف السكان.

وأحبطت وكسرت القوات المشتركة في حيس، السابع والحادي عشر عمالقة، يوم الخميس هجومين شنتهما المليشيات في أقل من 24 ساعة.

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