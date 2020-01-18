المشهد اليمني

 استعدادات حوثية كبيرة لمعارك طاحنة في الحديدة ..  والقوات المشتركة تصدر بيانا هاما

18 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي، إنها رصدت استعدادات حوثية كبيرة في مناطق عديدة من جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، شملت استحداث تحصينات والدفع بتعزيزات.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن الميليشيات الحوثية، الموالية لإيران، قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، تتفرع منها خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة للتحيتا.

وأضاف أن الميليشيات تنقل الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل.

كما دفعت ميليشيات الحوثي، بمئات المسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى شرق مديرية الدريهمي، رافقها استهداف مواقع القوات المشتركة، بأسلحة رشاشة ومتوسطة.

واتهمت القوات المشتركة، الأمم المتحدة بالتزام الصمت المطبق إزاء الجرائم والإنتهاكات الحوثية، وقالت إن ذلك “شجع الميليشيات على التمادي وارتكاب المزيد منها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن”.

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