عدن تايم

استعدادات لتنفيذ ثلاثة مشاريع عسكرية في المكلا

7 ديسمبر، 2019
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عقد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بمدينة المكلا، عاصمة المحافظة؛ اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ضم رئيس أركان المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عملياتها العميد ركن عمر بادبيس، ورئيس شعبة الاستخبارات العميد محمد اليميني ورئيس المشاريع العسكرية.

حيث أُقر خلال الاجتماع استكمال كافة الدراسات والإجراءات اللازمة للإعلان عن البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع عسكرية جديدة هامه وكبيرة

كان من أبرز هذه المشاريع استكمال المرحلة الثانية من كلية الشرطة، حيث أوكلت هذه المهمة إلى رئيس شعبة الاشغال العامة.
كذلك البدء بمشروع بناء نادي الضباط بمنطقة (خلف)، لتُوكل هذه المهمة إلى مجموعة من المهندسين بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، برئاسة وإشراف المهندس أحمد السكوتي.

وطرح كذلك -خلال الاجتماع- مشروع استكمال النُصب التذكاري، من عمل متنفس ومشروع ترفيهي للعائلات في المساحة المجاورة للنُصب التذكاري لشهداء حضرموت، بتنفيذ قيادة المنطقة العسكرية الثانية، ليكلف المهندس سامي العمودي بذلك.

ووجه المحافظ “البحسني” باستكمال الدراسات وتقديمها بموعد أقصاه نهاية العام الجاري، بحيث يتم البدء في تنفيذ تلك المشاريع في شهر يناير ٢٠٢٠م.

وتأتي تلك المشاريع ضمن الاهتمام الذي توليه قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالبنية التحتية العسكرية، وتطويرها المستمر، بما يخدم الوطن والمواطن.

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استعدادات المكلا ثلاثة عسكرية في لتنفيذ مشاريع

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