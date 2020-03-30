عدن تايم

استعدادات محلية لتنفيذ حملة توعية حول فيروس كورونا للاجئين في المكلا

30 مارس، 2020
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التقى مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد صباح اليوم بمكتبه ممثلي منظمة cssw لتنسيق عمل مشروع مكافحة فيروس كورونا عبر توعوية اللاجئين المقيمين بأحياء مدينة المكلا.

حيث اطلع مسؤول الصحة بالمنظمة د/ محمد باجرش ومحمد بامحفوظ المدير العام الحامد بالخطة التوعوية لمكافحة الوباء المستجد كرونا، وتهدف الحملة إلى اقامة حملات توعوية تثقيفية تشمل نزول لبيوت وأسر اللاجئين المقيميين بأحياء المكلا والتعريف بكيفية التعامل مع وسائل السلامة وتوزيع بروشورات توعوية للاجئين.

وأشاد المدير العام الحامد بالجهود التي تقدمها منظمة cssw عبر تمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبدئا استعداد السلطة المحلية بتقديم اوجه التعاون والتنسيق الحثيث مع ادارة اللجان المجتمعية بالمديرية لتسهيل سير الحملة بالأحياء المستهدفة.

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استعدادات المكلا توعية حملة حول في فيروس كورونا لتنفيذ للاجئين محلية

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