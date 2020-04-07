عدن الغد

استعراض صورة: منظر قبيح.. من كورنيش المحافظ في عدن!!

7 أبريل، 2020
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استعراض صورة: منظر قبيح.. من كورنيش المحافظ في عدن!!

الصورة تدل على استهتار واضح وفاضح من قبل رواد مطاعم شواطئ عدن الكائن في كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة الذين يأخذون أكلاتهم السفري من تلك المطابخ نظرا لمنع تناولها في الداخل ثم يرمون بمخلفاتهم على شاطئ الكورنيش دون حياء أو خجل ويعطلون الإطلالة الخلابة على المنظر الجميل.
عمال النظافة يقومون بصورة يومية ومستمرة بواجبهم في التنظيف ويبذلون قصارى جهودهم ليس في هذا الجزء فقط بل على امتداد الكورنيش لكن جهودهم وأوقاتهم سرعان ما تضيع هدرا منثورا في لحظات وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
يفترض على أصحاب المطاعم الواقعة على الكورنيش أن تضع أوعية (بوالد) لحفظ نفايات الأكلات في الجهة المقابلة حتى لا يعطون مبررا وعذرا لمن يترك أو يرمي مخلفاته عشوائيا، كما أن على أفراد الأسر الكبار الذين يستخدمون الموقع أن يكونوا قدوة لصغارهم ويربونهم على المقولة: (أترك المكان نظيفا كما كان) فالنظافة واجب ديني وأخلاقي واجتماعي وإنساني.
من< فضل عبدالله الحبيشي:
 

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