اليمن العربي

استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت

4 أبريل، 2020
0

افادت مصادر خاصة ان مـدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ مراد رمضان صبيح قدم استقالته لوكيل محافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري

 

وجاءت استقالة مدير الاوقاف بوادي حضرموت بعد قرار وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية بايقاف عدد من مدراء المكاتب بعدد من المحافظات ممن لم ينفذوا قرار الوزير القاضي بايقاف الجمع والجماعات احترازا من تفشي فايروس كورونا المستجد.

 

وتضمن قرار الاستقالة عدة اسباب للاستقالة منها استجابة لقرار وزير الأوقاف بإيقافه عن العمل وللتدخلات المتكررة من بعض مدراء عموم المديريات في شؤون الأوقاف .

 

واكد المصدر بان وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء قبل استقالة مدير مكتب الاوقاف بالوادي منوها الى ان الوكيل قام بتكليف نائب مدير الاوقاف بتسيير اعمال المكتب .

 

الجدير بالذكر ان مدير مكتب الاوقاف بوادي وصحراء حضرموت خلال الفترة الماضية قام بتقديم استقالته اكثر من مرة الا ان وزير الأوقاف و وكيل الوادي رفضاها

# حضرموت
# اليمن العربي
# اسباب
# .
# سيئون
# رمضان
# محافظة حضرموت
# وزير
# العربي
# قبل
# كورونا

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استقالة الاوقاف بوادي حضرموت عام مدير مكتب

إقرا أيضا

Photo of العميد المشوشي يزور مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية في عدن

العميد المشوشي يزور مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية في عدن

4 أبريل، 2020
Photo of التعليم العالي توضح كيفية إختيار الفائزين في منح التبادل الثقافي للعام الجامعي

التعليم العالي توضح كيفية إختيار الفائزين في منح التبادل الثقافي للعام الجامعي

4 أبريل، 2020
Photo of مأرب .. تدشين حملة الرش الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

مأرب .. تدشين حملة الرش الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

4 أبريل، 2020
Photo of عدد من مساجد عدن تعود لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها

عدد من مساجد عدن تعود لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق