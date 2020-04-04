استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت

افادت مصادر خاصة ان مـدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ مراد رمضان صبيح قدم استقالته لوكيل محافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري

وجاءت استقالة مدير الاوقاف بوادي حضرموت بعد قرار وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية بايقاف عدد من مدراء المكاتب بعدد من المحافظات ممن لم ينفذوا قرار الوزير القاضي بايقاف الجمع والجماعات احترازا من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار الاستقالة عدة اسباب للاستقالة منها استجابة لقرار وزير الأوقاف بإيقافه عن العمل وللتدخلات المتكررة من بعض مدراء عموم المديريات في شؤون الأوقاف .

واكد المصدر بان وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء قبل استقالة مدير مكتب الاوقاف بالوادي منوها الى ان الوكيل قام بتكليف نائب مدير الاوقاف بتسيير اعمال المكتب .

الجدير بالذكر ان مدير مكتب الاوقاف بوادي وصحراء حضرموت خلال الفترة الماضية قام بتقديم استقالته اكثر من مرة الا ان وزير الأوقاف و وكيل الوادي رفضاها