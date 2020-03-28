نيوز يمن

استقالة وزير الخدمة المدنية في حكومة الشرعية

28 مارس، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-03-28 22:22:24

أعلن نبيل الفقيه، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، في حكومة الشرعية، السبت، استقالته من منصبه.

وعلل الفقيه، أسباب الاستقالة بصعوبة “تحقيق أي إنجاز ملموس على الأرض، وعدم إحداث أي تغيير في النهج الذي تسير عليه الدولة”، وفق ما ورد في خطاب استقالة موجه للرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي.

كما هاجم الفقيه رئيس الحكومة معين عبدالملك، متهماً إياه بالقيام بممارسات سياسية عقيمة وعدم قيامه بتصحيح الاختلالات، حسبما قال.

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