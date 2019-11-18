استقبال رئيس مجلس امناء جامعة خليج عدن الدولية بعد عودته من رحلة علاجية

استقبل طلاب وطالبات جامعة خليج عدن الدولية محافظة الضالع يوم امس الاحد في جامعة خليج عدن الدولية الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي بعد وصوله من رحلة علاجية في جمهورية مصر العربية حيث عبر الطلاب والطالبات عن فرحتهم بعودة الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي….

وفي اليوم ذاته استقبل الاستاذ الدكتور محمد محمد في مكتبة بالجامعة بالضالع الاستاذ الدكتور محمد السقاف عميد كلية طب الاسنان بجامعة عدن والاستاذ محمد الاحمدي نائب عميد كليةالصيدلة في كلية الطب بجامعة عدن وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تدل على العلاقات العلمية المشتركية في تشجيع التعليم الجامعي والى الاستفادة من الخبرات العلمية المتبادله لتطوير التعليم الجامعي وسبل مخرجاته…

وبنفس السياق اشاد الدكتور السقاف والدكتور الاحمدي بالعملية التعليمية وفي الاكاديميين والمدرسين بجامعة خليج عدن الدولية وعلى حماسهم في مجال التعليم

بعدها التقى الشعيبي بمن زاروه الى مقر الجامعة منهم وكيل الامن والدفاع بمحافظة الضالع نصر قاسم علي التهامي والوكيل المساعد بمحافظة الضالع الاستاذ سالم علي الحالمي مدير عام مديرية دمت و الشيخ محسن الاحمدي رئيس مجلس اهلي الضالع عضو مجلس امناء جامعة خليج عدن الدولية والشيخ منصور قاسم عضو مجلس امناء جامعة خليج عدن الدولية مستشار محافظ الضالع والقاضي عرفات قاضي محكمة الحصين والمحامي ابو يعقوب السفياني والمحامي صامد عبدالجبار وكل الذين زاروا الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي الى مقر الجامعة حيث رحب الدكتور بهذه الزيارة وتبادل الحديث مع كل الزائرين معاهدا اياهم وكل ابناء المحافظه وقياداتها بالعمل بكل تفاني واخلاص لما يخدم المحافظة وتوفير تعليم جامعي يستفيد منه كل الخريجين والمجتمع حسب خطط واستراتيجيات الجامعة ووفق رسالتها ورؤيتها واهدافها العلمية

وفي اثناء استراحة الطلاب اجتمع الدكتور في الاكاديميين والدكاترة والمدرسين اطلع على كل تنفيذ الخطط التعليمية مشيدا بكل مابذوله من قصارى جهدهم حيث حضر الاجتماع

الدكتور نجيب محمد مثنى القائم باعمال رئيس جامعة عدن الدولية والدكتور نشوان صالح محمد امين عام الجامعة وعمداء الكليات الدكتور/ردفان صالح عبدالله عميد كلية العلوم الطبية والصحية في جامعة خليج عدن الدولية والدكتور/احمد محمد مانع عميد كلية العلوم الادارية والانسانية في جامعة خليج عدن الدولية وكذلك الاستاذ /علي ناجي سعيد المدير الاكاديمي بكلية العلوم الادارية والانسانية

والاستاذ/ماجد احمد مثنى

المدير المالي والاداري والاستاذ/نصر ناجي عباس المدير الاكاديمي بكلية العلوم الطبية والاستاذ حمد مصلح امين صندوق الجامعة

وكذلك حضور بسام صالح محمد المسؤول الامني بجامعة خليج عدن الدولية

وفي اللقاء عبر الاستاذ الدكتور محمد محمد عن جزيل شكره لكل اسرة جامعة عدن الدولية بكل موظفيها وطاقمها وكل اعضاء مجلس الامناء وكل من كان لهم بصمات لانجاح هذا الصرح العلمي وكذلك عبر عن جزيل شكره لكل قيادات الضالع على توفير البيئة الحاظنة للتعليم مشيدا بالوعي العلمي الكبير الذي تحقق بفضل الله وكل من يهمهم العلم والتعليم لكون الضالع كانت تفتقر الى كل تخصصات البكلاريوس والدبلوم في مجال الطب او في بعض التخصصات المهمه كالمحاسبه والعلوم الادارية والقانون وكل تخصص يواكب العصر ويعود بالنفع للطلاب والطالبات والمجتمع لتاهيلهم تاهيل علمي يواكب العصر مؤكدا حرص الجامعة على الاستمرار بالعمل الجامعي وفق تشديد صارم على الحضوروالغياب لكل الطلاب وعلى التطبيقات العملية حتى يتخرج كوادر بمخرجات تعليمية مفيده

وبعد ذلك قام الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي وكل من التقاء فيهم خلال يوم امس في تفقد كل الاقسام وقاعات الدراسة و قسم المختبرات والحاسوب ومكاتب الجامعة واشاد بالدراسة التطبيقية والعملية للطلاب لما لها اهمية بالغة تضاف الى الدارسات النظرية

وفي الختام اكد رئيس مجلس امناء جامعة خليج الدولية الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي بان القادم اجمل وان الضالع بفضل الكوادر المؤهله فيها سيحققوا نقلات نوعية في مجال التعليم واظهار الكادر بالضالع في مجالات العلوم الطبيه والانسانيه والادارية وفي مجال البحوث والدراسات مثلما حققت الضالع انتصارات عسكرية وسياسية وامنيه سيكون انتصارات في كل الجبهات العلمية والتنموية لكون الضالع تمتلك ثروة بشرية قادرة على الخوض في في سبيل الكفاح من اجل التعليم