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استقبل تردد قناة الوسط الليبية 2020 WTV

16 أبريل، 2020
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استقبل تردد قناة الوسط الليبية 2020 WTV

استقبل تردد قناة الوسط الليبية 2020 WTV على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية اليوم من خلال موقعنا هذا موقع الاحلام ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على اخر المستجدات والاحداث التي تجري في الأراضي الليبية من قضايا معاصرة تهم المواطن الليبي ، بالاضافة الى التغطيات الشاملة لما يحدث في الدول العربية والاوروبية بشكل عام ، والتي تحرص على نقلها بشفافية ومصداقية قناة WTV على شاشتها على مدار 24 ساعة .

تردد قناة الوسط الليبية

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابFEC
نايل سات sd
نايل سات hd		10815 (h)

11096 (h)

27500

27500

أفقي

أفقي

5/6

5/6

نبذة عن قناة الوسط الليبية

قناة الوسط الليبية أو ما يطلق عليها دبليو تي في او كما تكتب بالانجليزية wtv هي قناة فضائية اعلامية اخبارية ليبية ، وهي تابعة لمؤسسة الوسط الاعلامية ، والتي بدأت البث الاخباري الفعل لها في عام 2018 ، حيث تبث محتواها مباشراً من المقر الرسمي لها في العاصمة اللبنانية بيروت ، وهي تهتم بعرض الاخبار المختلفة التي تتنوع ما بين البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية والهوية الليبية .

كما تتميز القناة باستمرار بثها الاخباري على مدار 24 ساعة مجاناً عبر النايل سات سواء بتقنيات الـ SD او HD ، وكل هذا من خلال عرض النشرات الإخبارية على رأس كل ساعة موجز الانباء ، بالإضافة الى التقارير الإخبارية المميزة التي يتم بثها مباشراً من قلب الأحداث على يد نخبة من امهر المراسلين المنتشرين في كل مكان .

برامج قناة الوسط الليبية

وتحرص قناة wtv على تقديم البرامج التي تهدف الى وضع المشاهدين والمواطنين أمام ما يحدث حولهم سواء محلياً او عربياً ، وهذا من خلال العديد من البرامج التي تتنوع في الكثير من المجالات ما بين السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية وغير ذلك والتي نذكر منها ما يلي :

  • برنامج هذا المساء .
  • برنامج هنا ليبيا .
  • برنامج عكس التيار .
  • برنامج مقهى الوسط .
  • برنامج ملعب الوسط .
  • برنامج جسر الأمان .
  • برنامج ادرينالين .
  • برنامج حياتنا .
  • برنامج نسوة .
  • برنامج يحكى أن .

مميزات قناة الوسط الليبية

  • تتميز قناة الوسط الليبية بتركيزها الكبير على القضية الليبية وتغطية ما يحدث اولاً بأول .
  • حرصها الدائم على توفير قاعدة موثوقة من البيانات المميزة التي يحتاج الى التعرف عليها المواطنين .
  • تقديم الأخبار بكل شفافية ومصداقية كبيرة من حيث التأكد اولاً من صحة الأخبار قبل بثها .

اذا واجهت حضراتكم اي مشاكل في ضبط واستقبال قناة الوسط الليبية او اي قناة الاخرى نرجو التواصل معنا عبر التعليقات في اسفل الموضوع وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .

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