استقبل تردد قناة الوسط الليبية 2020 WTV
استقبل تردد قناة الوسط الليبية 2020 WTV على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية اليوم من خلال موقعنا هذا موقع الاحلام ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على اخر المستجدات والاحداث التي تجري في الأراضي الليبية من قضايا معاصرة تهم المواطن الليبي ، بالاضافة الى التغطيات الشاملة لما يحدث في الدول العربية والاوروبية بشكل عام ، والتي تحرص على نقلها بشفافية ومصداقية قناة WTV على شاشتها على مدار 24 ساعة .
تردد قناة الوسط الليبية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات sd
نايل سات hd
|10815 (h)
11096 (h)
|27500
27500
|أفقي
أفقي
|5/6
5/6
نبذة عن قناة الوسط الليبية
قناة الوسط الليبية أو ما يطلق عليها دبليو تي في او كما تكتب بالانجليزية wtv هي قناة فضائية اعلامية اخبارية ليبية ، وهي تابعة لمؤسسة الوسط الاعلامية ، والتي بدأت البث الاخباري الفعل لها في عام 2018 ، حيث تبث محتواها مباشراً من المقر الرسمي لها في العاصمة اللبنانية بيروت ، وهي تهتم بعرض الاخبار المختلفة التي تتنوع ما بين البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية والهوية الليبية .
كما تتميز القناة باستمرار بثها الاخباري على مدار 24 ساعة مجاناً عبر النايل سات سواء بتقنيات الـ SD او HD ، وكل هذا من خلال عرض النشرات الإخبارية على رأس كل ساعة موجز الانباء ، بالإضافة الى التقارير الإخبارية المميزة التي يتم بثها مباشراً من قلب الأحداث على يد نخبة من امهر المراسلين المنتشرين في كل مكان .
برامج قناة الوسط الليبية
وتحرص قناة wtv على تقديم البرامج التي تهدف الى وضع المشاهدين والمواطنين أمام ما يحدث حولهم سواء محلياً او عربياً ، وهذا من خلال العديد من البرامج التي تتنوع في الكثير من المجالات ما بين السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية وغير ذلك والتي نذكر منها ما يلي :
- برنامج هذا المساء .
- برنامج هنا ليبيا .
- برنامج عكس التيار .
- برنامج مقهى الوسط .
- برنامج ملعب الوسط .
- برنامج جسر الأمان .
- برنامج ادرينالين .
- برنامج حياتنا .
- برنامج نسوة .
- برنامج يحكى أن .
مميزات قناة الوسط الليبية
- تتميز قناة الوسط الليبية بتركيزها الكبير على القضية الليبية وتغطية ما يحدث اولاً بأول .
- حرصها الدائم على توفير قاعدة موثوقة من البيانات المميزة التي يحتاج الى التعرف عليها المواطنين .
- تقديم الأخبار بكل شفافية ومصداقية كبيرة من حيث التأكد اولاً من صحة الأخبار قبل بثها .
اذا واجهت حضراتكم اي مشاكل في ضبط واستقبال قناة الوسط الليبية او اي قناة الاخرى نرجو التواصل معنا عبر التعليقات في اسفل الموضوع وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .