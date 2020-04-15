استقبل تردد قناة الوسط الليبية 2020 WTV على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية اليوم من خلال موقعنا هذا موقع الاحلام ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على اخر المستجدات والاحداث التي تجري في الأراضي الليبية من قضايا معاصرة تهم المواطن الليبي ، بالاضافة الى التغطيات الشاملة لما يحدث في الدول العربية والاوروبية بشكل عام ، والتي تحرص على نقلها بشفافية ومصداقية قناة WTV على شاشتها على مدار 24 ساعة .

تردد قناة الوسط الليبية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات sd

نايل سات hd 10815 (h) 11096 (h) 27500 27500 أفقي أفقي 5/6 5/6

نبذة عن قناة الوسط الليبية

قناة الوسط الليبية أو ما يطلق عليها دبليو تي في او كما تكتب بالانجليزية wtv هي قناة فضائية اعلامية اخبارية ليبية ، وهي تابعة لمؤسسة الوسط الاعلامية ، والتي بدأت البث الاخباري الفعل لها في عام 2018 ، حيث تبث محتواها مباشراً من المقر الرسمي لها في العاصمة اللبنانية بيروت ، وهي تهتم بعرض الاخبار المختلفة التي تتنوع ما بين البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية والهوية الليبية .

كما تتميز القناة باستمرار بثها الاخباري على مدار 24 ساعة مجاناً عبر النايل سات سواء بتقنيات الـ SD او HD ، وكل هذا من خلال عرض النشرات الإخبارية على رأس كل ساعة موجز الانباء ، بالإضافة الى التقارير الإخبارية المميزة التي يتم بثها مباشراً من قلب الأحداث على يد نخبة من امهر المراسلين المنتشرين في كل مكان .

برامج قناة الوسط الليبية

وتحرص قناة wtv على تقديم البرامج التي تهدف الى وضع المشاهدين والمواطنين أمام ما يحدث حولهم سواء محلياً او عربياً ، وهذا من خلال العديد من البرامج التي تتنوع في الكثير من المجالات ما بين السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية وغير ذلك والتي نذكر منها ما يلي :

برنامج هذا المساء .

برنامج هنا ليبيا .

برنامج عكس التيار .

برنامج مقهى الوسط .

برنامج ملعب الوسط .

برنامج جسر الأمان .

برنامج ادرينالين .

برنامج حياتنا .

برنامج نسوة .

برنامج يحكى أن .

مميزات قناة الوسط الليبية

تتميز قناة الوسط الليبية بتركيزها الكبير على القضية الليبية وتغطية ما يحدث اولاً بأول .

بتركيزها الكبير على القضية الليبية وتغطية ما يحدث اولاً بأول . حرصها الدائم على توفير قاعدة موثوقة من البيانات المميزة التي يحتاج الى التعرف عليها المواطنين .

تقديم الأخبار بكل شفافية ومصداقية كبيرة من حيث التأكد اولاً من صحة الأخبار قبل بثها .

اذا واجهت حضراتكم اي مشاكل في ضبط واستقبال قناة الوسط الليبية او اي قناة الاخرى نرجو التواصل معنا عبر التعليقات في اسفل الموضوع وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .