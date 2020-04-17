استقبل تردد قناة فرانس 24 العربية 2020 24 France على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية اليوم من خلال موقع الاحلام ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على اخر المستجدات والأوضاع التي تحدث على الساحة العربية والعالمية بشكل عام وبوجهة نظر فرنسية ، والتي تحرص على تقديمها قناة 24 France على شاشتها على مدار 24 ساعة بدون تشفير .

تردد قناة فرانس 24

نبذة عن قناة فرانس 24

قناة فرانس 24 هي أحد أهم القنوات الإخبارية ، وهي قناة فضائية تبث محتواها مباشراً من العاصمة الفرنسية باريس ، من خلال بث محتواها بأربعة نسخ عربية وفرنسية وانجليزية واسبانيا ، حيث تتخصص بعرض المحتوى الإخباري من وجهة نظر فرنسية للعالم ، وتتنوع في تغطيات الاخبار سواء السياسية او غيرها مثل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغير ذلك .

والجدير بالذكر أن القناة تحرص على الاخبار والمستجدات التي تحدث عربياً او عالمياً ، من خلال النشرات الاخبارية والتقارير الميدانية المصورة ، او التغطيات والفعاليات وأهم المؤتمرات العالمية على يد المراسلين المنتشرين في كل مكان حول العالم ، لكي يكونوا على أهبة الاستعداد لتغطية اي خبر يحدث لحظة بلحظة .

برامج فرانس 24 العربية

وحرصاً من قناة 24 France على التواصل الفعال بينها وبين المشاهدين تقدم القناة العديد من البرامج الهامة والتي تهدف الى تقديم الحوار والمناقشات الفعالة لكي تضع المشاهد أمام ما يحدث من حوله ، ومن تلك البرامج ما يلي :

برنامج منتدى الصحافة .

برنامج وجهاً لوجه .

برنامج في فلك ممنوع .

برنامج قراءة في صحف الخليج .

برنامج عين على الكوكب .

برنامج تذكرة عودة .

برنامج حدث اليوم .

برنامج انتم هنا .

برنامج الدوريات .

برنامج فلك الممنوع .

برنامج ضيف ومسيرة .

برنامج الصحة أولاً .

مميزات قناة فرانس 24

تتميز قناة فرانس 24 العربية بالتغطيات الاخبارية التي تستمر على مدار 24 ساعة بدون انقطاع .

بالتغطيات الاخبارية التي تستمر على مدار 24 ساعة بدون انقطاع . تحرص القناة على تقديم الأخبار سواء العربية او الاوروبية بوجهات نظر فرنسية وغربية .

تقدم قناة فرانس 24 اخبارها بعد التأكد من مصداقيتها لكي تقدم محتوى بدون ترويض الاشاعات او وجهات نظر متطرفة .

تحرص القناة على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية والتقنيات العالية الجودة لكي تقدم افضل صورة وصوت .

نرجو من حضراتكم ترك اي استفسار او سؤال بخصوص تردد قنوات الاخبار او الاستعلام عن كيفية ضبط واستقبال قناة فرانس 24 من خلال التعليقات الموجودة في اسفل الموضوع .