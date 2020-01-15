استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاءاستقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 109. 31 ريالًا 47.86 $

الذهب عيار 22 28.515 ريالًا 43.87$

الذهب عيار 21 27.222 ريالات 41.88 $

الذهب عيار 18 23.328 ريالاً 35.89$

أوقية الذهب 967.200 ريالًا 1.488 $

كيلو الذهب 31.108.35 ريالًا 47.859 $