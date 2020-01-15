المشهد العربي

استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء

15 يناير، 2020
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تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاءاستقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24             109. 31 ريالًا                        47.86 $

 

الذهب عيار 22              28.515 ريالًا                   43.87$

 

الذهب عيار 21            27.222 ريالات                   41.88 $

 

الذهب عيار 18            23.328 ريالاً                     35.89$

 

أوقية الذهب                 967.200 ريالًا                       1.488 $

 

كيلو الذهب                31.108.35 ريالًا                     47.859 $

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