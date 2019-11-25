استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية خلال التعاملات الصباحية

تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الإثنين، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 280.2. 27 ريالًا 47.86 $

الذهب عيار 22 25.005.09 ريالًا 43.87$

الذهب عيار 21 23.871.6 ريالات 41.88 $

الذهب عيار 18 20.475.03 ريالاً 35.89$

أوقية الذهب 848.160 ريالًا 1.488 $

كيلو الذهب 27.279.63 ريالًا 47.859 $