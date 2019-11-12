المشهد العربي

استقرار أسعار الريال في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 16 دقيقة
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استقر سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في محال الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، أمام العملات لعربية والأجنبية في العاصمة عدن وصنعاء:

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي565570
AEDدرهم إماراتي149.5150.5
SARريال سعودي148.5149.5

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي561566
AEDدرهم إماراتي149150
SARريال سعودي148149

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المشهد العربي

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