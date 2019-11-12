المشهد العربي
استقرار أسعار الريال في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء
استقر سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في محال الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، أمام العملات لعربية والأجنبية في العاصمة عدن وصنعاء:
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|565
|570
|AED
|درهم إماراتي
|149.5
|150.5
|SAR
|ريال سعودي
|148.5
|149.5
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|561
|566
|AED
|درهم إماراتي
|149
|150
|SAR
|ريال سعودي
|148
|149