استقرار أسعار الريال في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء

استقر سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في محال الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، أمام العملات لعربية والأجنبية في العاصمة عدن وصنعاء:

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 565 570

AED درهم إماراتي 149.5 150.5

SAR ريال سعودي 148.5 149.5







أسعار صرف الريال في صنعاء: