استقرار الدولار..تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس

شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في محلات الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية لليوم الحميس،استقرارا نسبيا بمختلف المحافظات.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 565 570

AED درهم إماراتي 150 151

SAR ريال سعودي 149 150







أسعار صرف الريال في صنعاء: