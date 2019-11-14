المشهد العربي

استقرار الدولار..تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 44 دقيقة
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شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في محلات الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية لليوم الحميس،استقرارا نسبيا بمختلف المحافظات.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي565570
AEDدرهم إماراتي150151
SARريال سعودي149150

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي564568
AEDدرهم إماراتي149.4150
SARريال سعودي148.4149

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المشهد العربي

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