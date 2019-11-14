المشهد العربي
استقرار الدولار..تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس
شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في محلات الصرافة، في بداية التعاملات الصباحية لليوم الحميس،استقرارا نسبيا بمختلف المحافظات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|565
|570
|AED
|درهم إماراتي
|150
|151
|SAR
|ريال سعودي
|149
|150
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|564
|568
|AED
|درهم إماراتي
|149.4
|150
|SAR
|ريال سعودي
|148.4
|149