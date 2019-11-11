المشهد العربي

استقرار الذهب بالأسواق اليمنية في التعاملات الصباحية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ ساعتين
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تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم  الإثنين، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

الذهب عيار 24             280.2. 27 ريالًا                        47.86 $

الذهب عيار 22              25.005.09 ريالًا                   43.87$

الذهب عيار 21            23.871.6 ريالات                   41.88 $

الذهب عيار 18            20.475.03 ريالاً                     35.89$

أوقية الذهب                 848.160 ريالًا                       1.488 $

كيلو الذهب                27.279.63 ريالًا                     47.859 $

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المشهد العربي

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