المشهد اليمني

استقرار في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية اليوم الجمعة

8 مايو، 2020
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المشهد اليمني

شهدت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد اليمني” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 565. 37 ريالًا 54.84 $

الذهب عيار 22 34.434 ريالًا 50.27$

الذهب عيار 21 32.873 ريالات 47.99 $

الذهب عيار 18 28.174 ريالاً 41.13$

أوقية الذهب 1.167.925 ريالاً 1705$

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