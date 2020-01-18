المشهد العربي

استقرار  في درجات الحرارة..والصغرى بعدن 23

18 يناير، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم السبت، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 27° – الصغرى 23°)

 

صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 07°)

 

تعز (العظمى 25 ° – الصغرى 10°)

 

المكلا (العظمى 24° – الصغرى 17°)

 

الحديدة (العظمى 28° – الصغرى 22°)

 

سيئون (العظمى 24° – الصغرى 03°)

 

سقطرى (العظمى 29° – الصغرى 22°)

 

ذمار (العظمى 21° – الصغرى 04°)

 

الغيضة (العظمى30° – الصغرى 21°)

 

مأرب (العظمى 30° – الصغرى 13°)

 

صعدة (العظمى 22° – الصغرى 0°)

 

المحويت (العظمى 23° – الصغرى 13°)

 

عمران (العظمى 18° – الصغرى 04°)

 

الجوف (العظمى 30° – الصغرى 12°)

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