المشهد العربي
استقرار نسبي للريال مع بداية تعاملات الثلاثاء
مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار صرف الريال استقراراً نسبياً أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|663
|667
|AED
|درهم إماراتي
|175.5
|176
|SAR
|ريال سعودي
|174.5
|175
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|661
|664
|AED
|درهم إماراتي
|175
|175.5
|SAR
|ريال سعودي
|174
|174.5
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|600
|603
|AED
|درهم إماراتي
|159.5
|160
|SAR
|ريال سعودي
|158.5
|159