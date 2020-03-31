استقرار نسبي للريال مع بداية تعاملات الثلاثاء

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار صرف الريال استقراراً نسبياً أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 663 667

AED درهم إماراتي 175.5 176

SAR ريال سعودي 174.5 175







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 661 664

AED درهم إماراتي 175 175.5

SAR ريال سعودي 174 174.5







أسعار صرف الريال في صنعاء: