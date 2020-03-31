المشهد العربي

استقرار نسبي للريال مع بداية تعاملات الثلاثاء

31 مارس، 2020
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مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار صرف الريال استقراراً نسبياً أمام العملات العربية والأجنبية.

 أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي663667
AEDدرهم إماراتي175.5176
SARريال سعودي174.5175

 أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي661664
AEDدرهم إماراتي175175.5
SARريال سعودي174174.5

 أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي600603
AEDدرهم إماراتي159.5160
SARريال سعودي158.5159

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استقرار الثلاثاء بداية تعاملات للريال مع نسبي

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