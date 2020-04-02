استقطاعات من رواتب الجيش في حضرموت تصل إلى «50» ألف ريال لمواجهة كورونا

│الخبر | خاص

أصدر محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية تعميماً قضى بخصم مبالغ مالية من رواتب الجيش لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وتتراوح الاستقطاعات من رواتب الجيش ما بين “ألفان ريال وحتى خمسون ألف ريال”.

وأوضح تعميم صادرعن قيادة المنطقة العسكرية الثانية، أنه “بناء على رغبة العديد من الجنود وصف الضباط وضباط الوحدات ورغبتهم في تقديم تبرعات لمواجهة افشي وباء كورونا، والتي قد تساهم وتساعد الى حد كبير في التخفيف في مواجهة الوباء يتم خصم (خمسون ألف ريال)على رتبة لواء، و(عشرون ألف ريال )من رتبة رائد إلى عميد، ومن رتبة ملازم إلى نقيب (خمسة ألاف ريال) ومن رتبة جندي إلى صف ضابط (ألفان ريال)”.

ووجه محافظ حضرموت المالية بالخصم المركزي ورفع تقرير لكل لواء على حده بالمبالغ المتبرع بها الى قائد المنطقة أو رئيس اركان المنطقة.

│المصدر – الخبر