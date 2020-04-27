استمراراً لحملة إدخال السرور بنسختها السابعة

استهدفت مؤسسة ألطاف للتنمية بمشروعها إشباع صائم ضمن حملتها السنوية “حملة إدخال السرور” بنسختها السابعة أحياء مناطق المكلا وفوه كمرحلة أولى ووفرت وجبات إشباع صائم للأسر الفقيرة والمساكين والمتعففين وذلك إحياء للسنة وممارسة لمثل هذه الأعمال الخيرية ورفع المعاناة عن الكثير من المسلمين وبث روح التراحم والتكافل بين الجميع .

وسوف يستمر مشروع إشباع صائم وكل المشاريع ضمن هذه الحملة طيلة شهر رمضان المبارك ومن هنا نناشد الأيادي البيضاء في مساندة المحتاجين وخصوصا في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا

ونشكر كل من ساهم معنا في إدخال السرور على قلوب المحتاجين



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