عدن الغد

استمراراً لحملة إدخال السرور بنسختها السابعة

27 أبريل، 2020
0
استمراراً لحملة إدخال السرور بنسختها السابعة

استهدفت مؤسسة ألطاف للتنمية بمشروعها إشباع صائم ضمن حملتها السنوية “حملة إدخال السرور” بنسختها السابعة أحياء مناطق المكلا وفوه كمرحلة أولى ووفرت وجبات إشباع صائم للأسر الفقيرة والمساكين والمتعففين وذلك إحياء للسنة وممارسة لمثل هذه الأعمال الخيرية ورفع المعاناة عن الكثير من المسلمين وبث روح التراحم والتكافل بين الجميع .
وسوف يستمر مشروع إشباع صائم وكل المشاريع ضمن هذه الحملة طيلة شهر رمضان المبارك ومن هنا نناشد الأيادي البيضاء في مساندة المحتاجين وخصوصا في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا
ونشكر كل من ساهم معنا في إدخال السرور على قلوب المحتاجين
 
#مؤسسة_ألطاف_للتنمية_دليلك_لفعل_الخير#الإنسان_قبل_البنيان#ألطاف

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إدخال استمرارا السابعة السرور بنسختها لحملة

إقرا أيضا

Photo of عكف يناقش مع ممثلي مؤسسة شباب أبين تدخلات المؤسسة في مديرية زنجبار

عكف يناقش مع ممثلي مؤسسة شباب أبين تدخلات المؤسسة في مديرية زنجبار

27 أبريل، 2020
Photo of خروج كهرباء عدن عن الخدمة

خروج كهرباء عدن عن الخدمة

27 أبريل، 2020
Photo of ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 يوزّع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي

ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 يوزّع إفطار صائم2 داخل السجن المركزي

27 أبريل، 2020
Photo of مدير كهرباء عدن يعقد اجتماعاً استثنائياً بقيادة المنطقة الثانية

مدير كهرباء عدن يعقد اجتماعاً استثنائياً بقيادة المنطقة الثانية

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق